"KREDIT ZA STAN I POZORIŠTE GA UBILI!" Mandin brat otkrio SUROVU ISTINU o bratovoj smrti - "I Đokovići su pomagali!"

Sedam godina od odlaska Milorada Mandića Mande, a i dalje se u medijima spekuliše o njegovoj iznenadnoj smrti i uzrocima!

Kako bi se nagađanjima stalo na put, brat glumca Milorada Mandića Mande je prije izvjesnog vremena odlučio da javno ispriča cjelokupan razvoj događaja. Nenad Mandić izjavio je da se Manda razbolio pošto je postao upravnik pozorišta "Boško Buha" koje je zahtijevalo kompletan remont.

Donacije su stizale čak i od porodice Đoković, nažalost, sve to je bilo nedovoljno zbog čega je glumac dosta toga sam uradio na renoviranju i uložio kako svoje vrijeme, snagu, živce pa i finansije.

"Kredit za stan i pozorište su ga odveli u grob. Postao je 2014. godine upravnik pozorišta koje nije renovirano od Drugog svjetskog rata. Mnogo je želio da ga sredi, sam je jurio sponzore", počeo je razočarano Nenad za Gloosy. "I Novak Đoković je donirao novac, ali to nije bilo dovoljno. Cijelog sebe je davao, sa majstorima ostajao do tri, četiri ujutru i radio barabar sa njima. Uzimao je špakle i gulio zidove, a ujutru kupovao burek.Sjećam se da mu je i sin Filip govorio da ide kući i odspava malo, ali on nije htio", rekao je Nenad i dodao da pozorište nije bio jedini problem koji je imao.

"Kada se oženio Anjom, digao je kredit da kupi stan. Ali, pošto je već bio u godinama, morao je da plaća osiguranje kako bi se kredit obnavljao. Uzeo je kredit u švajcarcima, jer je tada bio najisplativiji, ali mu je posle godinu i po dana presjeo. Plaćao je skoro 100.000 mjesečno ratu za kredit. To ga je strašno mučilo. Nije lako svakog mjeseca zaraditi taj novac, a gdje su ostali troškovi."

Nenad je naveo i da mu je žao što pozorište nije renovirano ni posle toliko godina, te da je dužnost društva da ga obnovi jer je to jedini način da njegov brat počiva spokojno. Podsjećanja radi, glumac Milorad Mandić Manda preminuo je u 55.godini, 14. juna 2016. godine na bini, usred premijere dječije predstave "Petar Pan" u UK "Vuk Karadžić".

