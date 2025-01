Lepa Lukić o udvaračima i jedinoj neostvarenoj želji za 85 godina: "Ko zna kakvog giliptera bih rodila"

Legendarna narodna pjevačica Lepa Lukić slavi danas 85. rođendan, zbog čega su joj najbliži članovi porodice i prijatelji priredili iznenađenje.

"Kraljica narodne muzike", kako je već decenijama zovu, Lepa Lukić danas je proslavila svoj 85. rođendan. Prijatelji, porodica i kolege su joj upriličile iznenađenje.

Ona je iskoristila priliku da se druži i sa medijima, a nakon razgovora o dugoj i uspješnoj karijeri, Lepa se dotakla i teme iz privatnog života.

"Ne krijemo moje godine, šta da ih krijemo. Ja ne osjećam moje godine dok i dalje pjevam, neko ko ima ove godine sjedi u četiri zida, ja to nisam. Teško mi pada kad pomislim da ću da sjedim u četiri zida. U ovom duhu me održava genetika, i to što sam uspjela u karijeri i što me i dalje svi zovu i traže", rekla je Lepa.

Pjevačica je otkrila koja joj je jedina neostvarena želja

"Vrapci znaju koja je moja neostvarena želja, majčinstvo ne želim da spominjem. Bog me je spasio, ko zna kakvog bih giliptera rodila. Sve sam ostalo ostvarila, čak sam i zlatni mikrofon 5. puta dobila. Dobila sam i povelju Ministarstva kulture, nema nagrade koju nisam dobila", rekla je Lepa, pa je spomenula udvarače.

"Udvarači su sada u mirovanju, ja volim da pozdravim ljude, ja ne znam da li se neko zaljubio u mene u ovim godinama. Šta će meni mlađi, sad mora samo neki stariji", kazala je ona, a na proslavi su se mogle vidjeti njene kolege Jovana Tipšin i Miroljub Brzaković Brzi.

