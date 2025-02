Edita se pomirila s bivšim dečkom? Bili u vezi 5 godina, zbog njega je žestoko zaratila s Jelenom Karleušom

Pjevačica Edita Aradinović navodno obnovila vezu sa bivšim partnerom

Pevačica Edita Aradinović odlučila je da staroj ljubavi pruži novu šansu i oprosti bivšem dečku. U pitanju je, navodno, partner za kojeg je Edita na društvenim mrežama zaratila s koleginicom Jelenom Karleušom.

"Edita je ponovo sa dečkom s kojim je bila ranije. Njihova veza je bila turbulentna, ali jaka, do kraha je došlo kada je saznala da ju je navodno prevario s Karleušom. Nakon što ga je 'šutnula' jedno vreme nisu imali nikakav kontakt, ali je on bio uporan u nameri da je ponovo osvoji. Zapratili su se na Instagramu i krenuli da lajkuju slike jedno drugom, a sve ostalo je istorija... Dugo je razmišljala da li da mu oprosti, ali je presudilo to što se pokajao i što ga, uprkos svemu, i dalje voli", rekao je izvor.

"Ljubav je ponovo planula i oboje su srećni zbog toga. Stalno su zajedno, ugađaju jedno drugom i trude se da nadoknade propušteno vreme. O ozbiljnijim stvarima kao što je venčanje još uvek ne razgovaraju, iako oboje žele da ostare zajedno. Za sada sve teče glatko i bez trzavica", ispričao je izvor.

"Edita je izuzetno temperamenta i to nikada nije krila. Sve što se tada dogodilo mnogo ju je zabolelo, jer je to jedini momak kog je ikada volela. Upala je u vatrui započela rat sa Jelenom na društvenim mrežama, a siguran sam da bi svaka druga devojka na njenom mestu postupila isto. Njihovo prepucavanje privuklo je ogromnu pažnju, ali je Edita rešila da sve što je bilo u prošlosti tamo i ostane. Njih dve sada nisu ni u kakvim odnosima, nemaju kontakt, ali je očigledno da je došlo do prećutnog primirja".

