Tijelo nepoznatog muškarca pronađeno je u naselju Grocka i to u fazi raspadanja.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

U naselju Begaljica u beogradskoj opštini Grocka, prije dva dana pronađeno je tijelo u fazi raspadanja, a kako se saznaje najvjerovatnije se radi o čovjeku koji je živio u neuslovnom objektu na imanju na kom je leš i pronađen.

"Na imanju na kom je nađeno tijelo nekada su bile plantaže. Tijelo je zatekao jedan prolaznik i obavijestio policiju. Pretpostavlja se da se radi o osobi koja je koristila za život jedan od neuslovnih objekata na imanju, pošto su meštani ukazali na to da tog čovjeka dugo nisu vidjeli", kaže izvor.

Ono što je uznemirilo žitelje Begaljice jeste to što tijelo nije imalo šake, a glava je bila odvojena od trupa. Međutim, kako se nezvanično saznaje, prema prvim rezultatima istrage u ovom slučaju nema sumnjivih okolnosti.

"Za sada nema sumnjivih okolnosti. S obzirom na to da je tijelo bilo u poodmakloj fazi raspadanja, čovjek je najverovatnije odavno preminuo. To što na tijelu fale šake ukazuje na to da su životinje jele leš. Tu ima mnogo pasa lutalica, mačaka, pacova, ali i ptica i drugih životinja, pa se ne isključuje mogućnost da su životinje jele tijelo", dodaje sagovornik.

Javno tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naložio je obdukciju i uzimanje DNK uzorka radi utvrđivanja uzroka smrti i identiteta.

(Kurir/Mondo)