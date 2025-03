Glumac smuvao 14 godina stariju koleginicu: Beograd bruji o njihovoj tajnoj romansi, isplivali detalji

Kako kaže izvor za domaće medije, razlika u godinama nije primjetna budući da su im se energije poklopile.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

O privatnom životu glumca Luke Grbića (24) ne zna se mnogo, isti pokušava da sakrije od javnosti, a kako sada saznaju domaći mediji on je već neko vrijeme u srećnoj vezi sa glumicom Hanom Selimović (38).

Luka Grbić i Hana Selimović već neko vrijeme uživaju u ljubavi, a zbog razlike u godinama trude se da svoju vezu sakriju od očiju javnosti.

"Luka i Hana su već neko vrijeme zajedno. Uživaju, lijepo se slažu i ne primjećuje se razlika u godinama, energije im se poklapaju", rekao je izvor na samom početku i dodao:

"Kako su oboje javne ličnosti nisu željeli da se javno eksponiraju jer su svjesni da onda neće imati privatnost. Znaju da ljudi mogu da komentarišu razliku u godinama uprkos tome što njima ne predstavlja problem i željeli su to da izbjegnu. Nisu se javno pojavljivali na događajima, ali njihovo okruženje zna da su zajedno."

Luka se proslavio ulogom Nenada Maraša u filmu "Južni vetar"

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ima najveći IQ

Kada je upisao srednju školu, Luka je počeo da volontira u NTC centru i tu je saznao za Mensu i postao njen član.

"Da. Po upisu u srednju školu, počeo sam da volontiram u NTC centru. Preko osnivača ovog programa učenja Ranka Rajovića čuo sam za Mensu. Odlučio sam pokušam. Nijedan rezultat me ne bi porazio. Prvi put nisam prošao i falila su mi tri boda. Znao sam da će sljedeći put biti bolje i ostvario sam rezultat 156, do granice do koje se mjeri ovaj test. Otišao sam na prvi sastanak i upoznao vrlo zanimljive ljude ", rekao je mladi Luka Grbić svojevremeno.

Izvor: Blic/ Mondo