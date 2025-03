Kim Kardašijan bijesna na bivšeg: Kanje Vest promoviše pjesmu sa svojom ćerkom Nort i reperom optuženim za pedofiliju

Otkako su se razveli muzičar i starleta imaju veoma javne rasprave, a glavni povod u većini slučajeva jesu njihovi različiti pogledi na to kako treba vaspitavati četvoro naslednika koje su dobili tokom braka.

Iako su svojevremeno bili jedan od najskladnijih parova Holivuda, Kim Kardašijan i Kanje Vest danas su simbol za bivše koji ne mogu da se podnesu i to ne skrivaju.

Nova drama između bivšeg para ponovo je dospjela u centar pažnje nakon što je Kanje uključio njihovu ćerku Nort u pjesmu sa ozloglašenim reperom Paf Dedijem, što je izazvalo bijesnu reakciju Kim.

Ovaj potez dodatno je produbio tenzije između bivših supružnika, posebno jer je Kim pokušala da iskoristi autorska prava na ime njihove ćerke kako bi spriječila njeno učešće u pjesmi.

Prema navodima iz poruka koje su dospjele u javnost, Kim je tvrdila da posjeduje autorska prava na Nortino ime, što joj daje pravnu osnovu da blokira njeno pojavljivanje u pjesmi.

Kanje je na to reagovao bijesom, navodno prijeteći da će "krenuti u rat" s Kim ukoliko ne povuče svoj pravni zahtjev. U jednoj od poruka Kanje je navodno napisao: – Nikada više neću razgovarati s tobom –, dok je Kim odgovorila da je tražila njegov pristanak za zaštitu imena njihove ćerke i da je dogovor bio da Nort dobije kontrolu nad svojim imenom kada napuni 18 godina.

Dodatnu težinu cijeloj situaciji daje činjenica da je većina Nortinih ranijih zaštitnih znakova – uključujući one za reklamne usluge, kozmetiku i odjeću – u međuvremenu istekla ili su napušteni zbog neispunjavanja zakonskih obaveza.

Trenutno, jedini aktivni zaštitni znak koji Nort ima odnosi se na igračke, a vlasnik je kompanija "Kimsaprincess Inc." u vlasništvu Kim Kardašijan.

Kim je navodno pokušala da putem suda blokira objavljivanje pjesme, posebno zbog činjenice da je Dedi trenutno u pritvoru zbog optužbi za trgovinu ljudima, seksualno zlostavljanje i pedofiliju.

Nakon što je pjesma objavljena, izvori bliski Kim tvrde da je ona preduzela dodatne pravne korake kako bi pjesma bila uklonjena sa platforme X.

U pjesmi "Lonely Roads Still Go to Sunshine," Nort ima kratak, ali upečatljiv dio, gdje repuje: "Kada me vidiš kako sijam, vidiš svjetlost” Dedi otvara pjesmu zahvaljujući Kanjeu na podršci dok je u zatvoru, dok Vest odgovara da je Dedi za njega bio očinska figura i prije nego što su se lično upoznali.

Ova drama dodatno je zaoštrila već narušene odnose između Kim i Kanyea. Kim je, prema navodima izvora, posebno zabrinuta zbog potencijalnog uticaja cijele situacije na Nort, s obzirom na Dedijeve pravne probleme.

Ova pravna bitka oko zaštite identiteta i javnog imidža Nort Vest samo je nastavak dugotrajnog konflikta između Kim i Kanjea, koji izgleda daleko od završetka.