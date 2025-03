Incident na koncertu Marije Šerifović, prekinula pjevanje i zapjenila od bijesa: "Tražiš problem, ne prekidaj me"

Marija nije mogla da prećuti na konstantna dobacivanja muškarca iz publike.

Izvor: MONDO

Pop pjevačica Marija Šerifović održala je sinoć drugi od pet rasprodatih koncerata u Sava centru u Beogradu.

Veliki broj poznatih ličnosti našao se u publici, a među njima je bila i Ceca Ražnatović, Ilda Šaulić, Đorđe Davic, Nadica Ademov, Ana Sević, kao i mnogi drugi.

Marija je bila dobro raspoložena, Sava centar bio je prepun, a publika sve vrijeme na nogama, međutim iz publike su se mogla čuti pojedina dobacivanja.

"Molim te, nemoj da me prekidaš, malo me to pi*i po živcima, hvala ti", rekla je Marija, pa nastavila:

"Ima ovdje raznoraznih generacija. Želim da vam se najiskrenije zahvalim što starite sa mnom, hvala vam što ste tu. Javno obećavam, sa svojih 20 godina pravila sam pi******* i bilo je zabavno, a ja ću da se potrudim da sledećih 20 godina bude još zabavnije", rekla je Marija, a onda je u jednom trenutku htela da najavi Jovanu Pajić kao svoju specijalnu gošću, te je opet čula dobacivanja, pa se obratila izvesnom momku: "Majke mi, tražiš poblem".

Ceca emotivno o Saši Popoviću

Ceca je prije početka koncerta progovorila o "Zvijezdama Granda" nakon smrti Saše Popovića.

"Dva snimanja smo pomjerili zbog smrti Saše Popovića. Treme nema, to je uigrana ekipa. To su ljudi koji na tom projektu rade 20 godina, sve funkcioniše besprekorno. Sve ovo vrijeme dok je Sale bio odsutan, ekipa je radila na terenu i to je dobro bilo. Lokomotiva ne smije da stoji i to ste videli."

Izvor: Kurir/ Mondo