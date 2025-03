Ceca plače na koncertu Šerifovićke: Krišom je snimili, pogodila je balada, prijatelji je tješili

Suze je diskretno obrisala kako je niko ne bi vidio, a potom nastavila da uživa u numeri.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Marija Šerifović održala je u nedjelju drugi od pet rasprodatih koncerata u Sava centru u Beogradu. Veliki broj poznatih ličnosti došao je da uživa u večeri dobre muzike i podrži Mariju, a pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović bila je u prvom redu.

Pjevačica je na događaj došla vidno raspoložena u društvu prijatelja i saradnika, a osmijeh sa lica nije skidala.

Ražnatovićka je uživala tokom cijele večeri, a koliko voli da sluša Mariju, svjedoči i snimak koji kruži na društvenoj mreži Tiktok.

Cecu je pogodila emotivna balada Marije Šerifović "Deo prošlosti", pa je u jednom trenutku i zaplakala.

Suze je diskretno obrisala kako je niko ne bi vidio, a potom nastavila da uživa u numeri.



Ceca o Zvezdama Granda

Ceca je prije početka koncerta progovorila o "Zvezdama Granda" nakon smrti Saše Popovića:

"Dva snimanja smo pomjerili zbog smrti Saše Popovića. Treme nema, to je uigrana ekipa. To su ljudi koji na tom projektu rade 20 godina, sve funkcioniše besprekorno. Sve ovo vrijeme dok je Sale bio odsutan, ekipa je radila na terenu i to je dobro bilo. Lokomotiva ne smije da stoji i to ste vidjeli."