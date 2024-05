VAŽI ZA NAJINTELIGENTNIJEG GLUMCA! Prevario sve iz Južnog vjetra, ima najveći IQ i šarmirao fatalnu Ivanu

Mladi glumac Luka Grbić ima najveći IQ, član je Mense, a njegovom šarmu nije odoljela ni fatalna koleginica.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Luka Grbić proslavio se ulogom u filmu "Južni vjetar", gdje je rame uz rame igrao s Milošem Bikovićem i Bogdanom Diklićem, nakon čega je stekao ogromnu popularnost i postao jedan od najtalentovanijih i najperspektivnijih glumaca mlađe generacije.

U "Južnom vjetru" se prvi put pojavio sa samo 18 godina kada je bio maturant Prve beogradske gimnazije, a istovremeno i student Fakulteta dramskih umjetnosti. Igrao je i u serijama "Biser Bojane", "Košare", dok ga trenutno gledamo kao Ivana Tomovića u popularnoj seriji "Tajna vinove loze".

Malo kome je poznato da Luka važi za jednog od naših najinteligentnijih glumaca. Kada je upisao srednju školu, Luka je počeo da volontira u NTC centru i tu je saznao za Mensu i postao njen član.

"Da. Po upisu u srednju školu, počeo sam da volontiram u NTC centru. Preko osnivača ovog programa učenja Ranka Rajovića čuo sam za Mensu. Odlučio sam pokušam. Nijedan rezultat me ne bi porazio. Prvi put nisam prošao i falila su mi tri boda. Znao sam da će sledeći put biti bolje i ostvario sam rezultat 156, do granice do koje se mjeri ovaj test. Otišao sam na prvi sastanak i upoznao vrlo zanimljive ljude", rekao je mladi Luka Grbić, čijem šarmu nije odoljela ni fatalna Ivana Dudić koja je jednom prilikom otkrila kako ga je muvala.

"Znaš ko mi se sviđa, on je presladak, to uvjek govorim. Luka Grbić. Znaš kako sam mu se udvarala, pošto je on baš mlađi od mene? Pitala sam ga da li hoće da ga vodim u Mek", kroz osmijeh je rekla u "Poster podkastu".

Luka je jednom prilikom ispričao i kako je sve "pevario" na kastingu za "Južni vetar" - "Iz straha sam odgovorio da znam da vozim. Nisam osjetio težinu te svoje bezazlene laži dok nije trebalo da vozim automobil. Reditelj Miloš Avramović mi je rekao danas snimamo scenu kad vozim kola. Otišao sam brzo na internet i ukucao kako se vozi automatik. Nekim čudom to je prošlo dobro. Imao sam, na sreću, pomoć kaskadera, koji mi je rekao da se smirim" , ispričao je on tada i dodao da je reditelj za njegovu laž saznao tek posle snimanja.