Upoznala ga u kućnom pritvoru, on joj prijetio silovanjem: Progovorila bivša djevojka Endrua Tejta

Manekenka podnijela tužbu protiv svog bivšeg dečka

Influenser Endru Tejt, ponovo se našao u centru pažnje nakon što je njegova bivša djevojka Bri Stern, odlučila da progovori i iznese detalje iz veze. On je ove nedelje podnijela tužbu protiv bivšeg partnera, a priznala je i da joj je Tejt prijetio da će joj "uništiti život, silovati je i ubiti" ako ga ikada izda.

Stern je objavila potresnu ispovijest na Instagramu, u kojoj je napisala i "da ga i dalje voli" i strahuje da je to posledica "štokholmskog sindroma". U postu objavljenom na društvenoj mreži je otkrila i da je "nakon što ga je ostavila, otišla kod ljekara i u policiju", ne otkrivajući razlog.

"Poslednje riječi koje mi je rekao prije nego što sam otišla iz hotela bile su 'začepi, je*ena ku*vo. Da mi nikada nisi protivriječila, ti si moje vlasništvo", napisala je Sternova.

Menekenka je otkrila da je podnijela tužbu protiv Endrua Tejta u kojoj, između ostalog, stoji i da ju je gušio i napao tokom grubog odnosa u hotelu Beverli Hils, samo dvije nedelje nakon što je pušten nazad u SAD iz Rumunije, gdje je bio u zatvoru i kućnom pritvoru zajedno s bratom Tristanom zbog optužbi za trgovinu ljudima.

Sternova je navela da su je poslednje, ponižavajuće riječi "prosvijetlile" i da je shvatila da mu se više neće vratiti.

"Konačno sam shvatila da mi neko, ko me iskreno voli, nikada ne bi izgovorio tako nešto, niti bi pokušao da me povrijedi na način na koji je on to učinio".

Par se upoznao prošlog ljeta dok je Tejt bio u kućnom pritvoru u Rumuniji, gdje je angažovao modele za svoju kripto valutu. Sternova je bila "ta" manekenka koju je angažovao, nakon čega je otpočela veza.

"Kada nismo bili fizički zajedno pričali bismo telefonom. Bio mi je najbolji prijatelj. Planirali smo da živimo zajedno, prvo u Rumuniji, a potom u Majamiju".

