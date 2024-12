Otkriveni novi detalji o zdravstvenom stanju Saše Popovića, pjevačica priznala sve javno: "Želim mu da pobijedi"

Milica je otkrila da je u stalno kontaktu sa porodicom, te istakla da sumnja da je Saši sve to zbog prevelikog stresa.

Muzička zvijezda Milica Pavlović juče je okupila domaće medije u jednom prestoničkom hotelu, a povod je bio Nova godina i to pred beogradskom publikom.

Osim toga, Milica se dotakla i estrade, te je otkrila i nove detalje o zdravstvenom stanju Saše Popovića, a na pitanje medija da li je u kontaktu sa porodicom, odgovorila je potvrdno.

- Čujem se redovno sa Suzanom. Sale je jedan jedini i jako ga volim i poštujem. Svi smo uz njega u mislima. Želim mu da pobijedi sve što ga je negde snašlo, a ja mislim zaista da je sve to zbog stresa - rekla je Milica i otkrila da li je ona ikada zbog stresa imala zdravstvene probleme:

- Ozbiljno ne, hvala Bogu. Ali vrlo znam da osjetim kod sebe kada mi je potrebno da se sklonim i da moram da budem sama sa sobom, da popričam i da čujem svoje misli. To sam uradila u januaru na Maldivima. I planiram, sad opet u januaru, već sam krenala da gledam da opet sama otputujem negdje.

Milica se dotakla i nezgode koja je zadesila Brenu na trećem koncertu u Areni Zagreb i otkrila da su se čule.

- Pustila sam poruku njoj i odgovorila mi je kao i njenom sinu Viktoru. Strašno sam se potresla, zato što, samo sam se u sekundi pomislila koliko sam se ja puta okretala za tim liftom u Beogradu. I svi su mi govorili samo se opusti, sve je pod kontrolom, svi smo usmjerili poglede ka toj rupi, nema potrebe da se okrećeš, ja mislim da sam barem minimum 30 do 50 puta okretala i kad treba gost da izađe, Jelena je trebala da izađe, ja sam se okretala, plesači su morali u sklopu pjesme "Kučketina" prije nego oni skoče ja znam da to ide po planu i programu, ja sam se okretala da vidim da li je dušek namješten da bi oni skočili da se ne bi povrijedili... sto puta sam se okrenula jednom sam se spustila i prodrala "Dušek" da se sjete... - rekla je Milica, pa dodala:

- Kada sam vidjela snimak nije mi bilo dobro. Samo sam zamislila stanje čovjeka kada je pao i njeno kada je pao očigledno tako jako da joj slomi nogu. naravno ništa manje nisamo očekivali od Brene nego da ostane profesionalac kakav jeste od početka karijere do danas i iznese koncert do kraja. Poželjela sam joj oporavak ali me je rastužilo što sam to je bio treći koncert u Zagrebu očekivala sam da će tih pet da oduva, zašto je ona to što jeste onako u nizu, biće sledeće godine. Neka nam je ona živa i zdrava. - rekla je Milica.

