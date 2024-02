ISPLIVALE SKANDALOZNE PORUKE VUJADINA SAVIĆA! Zove djevojku na intiman čin i govori da je debela: Obavijestiću Mirku!

Fudbaler Vujadin Savić, nevjenčani suprug glumice Mirke Vasiljević, otac četvoro djece, podijelio je jednom prilikom na društvenim mrežama objavu u kojoj poziva na zabranu Europrajda, Parade ponosa.

Međutim, to nije sve. Ne samo sto on ima mišljenje o tome šta treba zabraniti ili ne, mladi fudbaler se usudio i da vređa pripadnike LGBT populacije, psuje i poziva ih u svoj stan kako bi on sa njima "završio posao".