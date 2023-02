JEZIVA SMRT PRIJETILA PORODICI, PA SU PREBJEGLI! ZGODNI ĆALE za kojim su žene poludjele

Hoze Pedro Balmaseda Paskal je čileanski glumac koji je sticajem teških životnih okolnosti odrastao u Sjevernoj Americi, što dugoročno gledano i nije loša stvar jer on trenutno igra u seriji o kojoj svi pričaju.

Naravno, u pitanju je "The last of us" koja već danima beleži rekordnu gledanost, a ljudi širom sveta oduševljeno pišu o njoj, a kako i ne bi kad je odlična.

No, vratimo se Pedru. Rođen je 2. aprila 1975. godine u Santajagu, Čile. Kada je imao nekoliko meseci, njegovi roditelji Veronika i Hoze pakuju kofere i beže iz Čilea zbog dikatatora Augusta Pinočea.

Naime, njegova majka Veronika je bila u srodstvu sa porodicom tadašnjeg predsednika Čilea, Salvadorom Aljendeom (preko revolucionara Andresa Paskala Aljendea) koji se ubio da ne bi pao u ruke vođama prevrata i uzurpatorima koje je predvodio Pinoče.

Kako su svi u porodici Paskal-Balmaseda bili velike pristalice Aljendea, pa čak i bili u grupama otpora protiv Pinočeovog režima, njima posle dolaska Pinočea nije bilo života u Čileu i oni su najpre zatražili azil u ambasadi Venecuele u Santijagu, da bi kasnije dobili politički azil u Danskoj, ali su se na kraju preselili u SAD.

Pedro ima stariju sestru Havijeru, kao i mlađeg brata Nikolasa i transrodnu sestru Luks.

Pedro je odrastao u Orandž Kauntiju, Kalifornija i Teksasu. Kao mlađi, bavio se plivanjem, učestvovao na takmičenjima i osvajao nagrade, ali sve se promenilo kada je krenuo na časove glume koju je završio u školama u Orandž Kaunitju i kasnije Njujorku, u koji se i preselio da bi jurio svoj san.

Međutim, tada život počinje da se komplikuje za mladog glumca. Najpre, njegovog oca, doktrora za plodnost optužuju u federalnoj istrazi (1995.) vezano za kliniku za plodnost koju je vodio sa nekolicinom, da bi se potom deo njegove porodice vratio u Čile.

Nažalost, 1999. njegova majka Veronika, dečiji psiholog, oduzima sebi život. To je umnogome obilježilo Pedra, a on od tada nosi njeno prezime profesionalno, mada je u kasnijim intervjuima objasnio i da je promijenio prezime u Paskal jer je Amerikancima bilo teško da izgovore prezime Balmaseda.

Paskal je zvanično počeo da glumi 1996. godine. Njegovi počeci u industriji zabave su skromni, najpre kao epizodista u krimi serijama, jednom je čak "glumio" i leš. U Njujorku je upoznao glumicu Saru Polson, kao i glumca Oskara Ajzaka sa kojima je dobar prijatelj već 30 godina.

Zatim se pojavio u seriji Bafi, ubica vampira i nastavio da niže epizodne uloge u krimi serijama Red i zakon, Njujorški plavci. Kasnije se pojavio i u Mentalistu, Dobroj ženi, Bolničarki Džeki.

Što se filmova tiče, tih godina se pojavljivao u kratkim, ali kako je sam jednoim prilikom rekao:

"Imam i ja kliše priču o "glumcu koji se bori i muči". Čistio sam stolove u Njujorku, otišao u Los anđeles ubrzo nakon diplomiranja da bih našao neke glumačke poslove, ali nije išlo. Htio sam da se prekalim u profesionalnom pozorištu, pa sam se vratio u Njujork. To je učinilo moj put dužim, ali sam zaista želio da se dokažem u pozorištu", ispričao je Pedro i podsjetio se majke koja je preminula dok se on borio da uspije.

"Ona je uvjek bila puna podrške, ali ne kao one ambiciozne majke. Uvjek sam osjećao da ona zna nešto što ja ne znam. I nijedan moj uspjeh ne bi bio takav, da nije bilo nje",objasnio je.

Pedro je igrao u pozorištu, kalio se, bio epizodista u serijama, a onda se sve promijenilo- postao je Oberin Martel u megapopularnoj seriji Igra prestola 2014., a svi još uvijek pričaju o grozomornom kraju koji je Oberin doživeo u seriji (samo ćemo reći Stena i prsti u očima, ostalo znate).

Pedro je pričao da su mu fanovi prilazili i tražili da se slikaju sa njim upravo u toj pozi: sa njihovim prstima u njegovim očima i on je neko vreme pristajao na to, a onda mu je neko rekao da tako može da nahvata gadnu infekciju očiju, pa je, srećom prestao.

Bilo kako bilo, grudva uspjeha koja se zakotrljala posle godina truda, donela je Paskalu i ulogu u Netfliksovom "Narkosu" gdje je glumio Havijera Penju, agenta koji je istraživao Pabla Eskobara i kartel Medeljin.

Pedro je oduševljen Kolumbijom i uživao je radeći na seriji tokom sve 3 sezone. Inače, pravi Penja je bio konsultant na seriji i dosta je pomogao Paskalu da uđe u lik agenta, a upravo po knjizi koju je objavio sa drugim agentom, Stivenom Marfijem je urađena i serija.

Zatim mu se ostvaruje dječiji san - glumi glavnu ulogu u ostavarenju vezanom za Ratove zvezda (Star Wars) i to u prikvel seriji Mandolorijan (The Mandalorian) kao Din Đarin, lovac na ucjenjene glave i ratnik u kojoj treba da zaštiti Grogu, odnosno bebi Jodu. Isti lik će tumačiti i u spin ofu "The Book of Boba Fett".

Pedro je ispričao angdotu sa režiserom Džonom Favroom, uzbuđenju oko projekta i kako je zapravio mislio da će glumiti Bobu Feta, ali...

- Sreli u Džonovoj kancelariji, koja je bila prekrivena ilustracijama priča iz ove serije i odmah sam primijetio Mandalorijanca, lik koji izgleda Boba Fet. Pomislio sam u sebi: "Oh, nevjerovatno je da će konačno oživjeti ovaj lik."

Džon je govorio o priči, vizuelnom prikazu i tonu. Mislio sam da je nevjerovatno i na kraju upitao: "Pa, ko sam ja?" Pokazujem na različite likove, stvorenja i vanzemaljce u cijelom tom umjetničkom konceptu, a Džon me je samo pogledao i rekao "Ti si Mandolorijan." - ispričao je i rekao da je bio veoma zbunjen.

- Bio sam u fazonu: "Šta, glumiću Bobu Feta?", aon je samo rekao: "Ne, to nije Boba Fet, to je Mandolorijan. Nije mogao da bude bolji trenutak - pričao je Pedro za Dizni.

Naravno, Pedro je glumio i u filmovima poput "Blood sucking bastards", "The great wall", "The Kingsman:The Golden Circle", "Triple Frontier", "Wonder Woman 1984", "The Bubble" i film sa njegovimk herojem Nikolasom Kejdžom "The Unbearable Weight of Massive Talent" iz prošle godine, a kojim je glumac oduševljen.

Takođe, ovog mjeseca je bio domaćin jednog komičnog uživo programa - Saturday Night live, što je velika čast za bilo kog glumca jer u terminu američke industrije zabave znači nešto tipa "konačno si uspjeo". Gledajući skitove, mnogi su se složili da Pedro ima komičarski dar i odličan tajming.

Kada je privatni život u pitanju, samo jedna njegova veza je bila zvanična i to sa Marijom Dicijom još devedesetih, a upoznali su se na setu "Zakona i reda".

Za ostale se samo šuškalo i nagađalo, a neki su čak išli tako daleko i glumca nazivali homoseksualcem.

Što se tiče veza sa glumicama, povezivali su ga sa Robin Tani i Linom Hidi.

Tokom 2014. šuškalo se o vezi sa koleginicom iz "Igre prestola" najviše zbog jedne Instagram fotke, a neki su tvrdili i da su vjereni jer su navodno viđeni u juvelirnici gdje su birali prstenje.

- Lena mi je jedna od najdražih ljudi. Ona je tako duhovita i tako pametna, tako dobra osoba, dobra prijateljica i dobra majka. Mislim da se svi na tom setu i svako ko dođe u kontakt s njom odmah zaljubi', rekao je Pedro svojevremeno, a Lina je morala da demantuje glasine da on nije otac njenog djeteta koje je dobila sa reiteljem Denom Kardanom.

Sa Robin Tani je navodno bio 2015. godine i zbližili su se na snimanju serije Menatalist, a priče su krenule jer su nekoliko puta uhvaćeni kako odlaze iz restorana.

Pominjana je i glumica Sara Palson, iako se ona deklarisala kao lezbejka i u dugoj je vezi sa Tejlor Holand. Oni su više puta pričali da se poznaju od mladih dana kada su kao neafirmisani umjetnici u Njujorku tražili svoju sreću i uspjeh u glumačkom poslu.

Svakako su žene širom svijeta poludjele za njim i sve su složne da ima "tata" energiju, a neke su i objasnile odakle dolazi taj njegov seksipil koji je mnogima neodoljiv. Najprije je tu podrška, ljubav i ljubaznost prema LGBTQ zajednici jer je njegova mlađa sestra Luks transrodna.

On je veoma ponosan na sestru i kada je rešila da se autuje, on je to objavio na svom Instagram profilu.

- Ima nešto u vezi njega. Njegov vajb je potuno opušten. Ali on je aktivan i podržava LGBTQ zajednicu. On je veoma otvoren po pitanju toga. I sam je dio zajednice, a osjećam da je to zaista važno. Osjećaj je zaista dobar jer to znači da vas i vaša omiljena poznata ličnost podržava. On je stariji, zreo je i veoma je privlačan. On je jednostavno, tata - objasnila je.

Da je u pravu, može se videti po društvenim mrežama gdje mnoge žene dijele njeno mišljenje. Mnogi ga cijene zbog skromnosti i neposerdnosti sa ljudima, kao i ludačke nergije koju ima.

Pedro Paskal je odličan glumac koji je konačno dočekao svojih 5 minuta koji evo, traju skoro 10 godina, a uzevši u obzir njegov talenat, očekujemo da vidimo još bitnih uloga i pokoju nagradu...