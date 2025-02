"Bio u stanu, dovodio drugarice i hvalio se da je sve njegovo":Isplivali šok detalji o bivšem vjereniku Milice Todorović

Bivši vjerenik Milice Todorović Mario B, prije nekoliko dana je uhapšen po Interpolovoj potjernici, u Beogradu.

Pjevačica Milica Todorović nedavno se našla u centru skandala, kada je objavljeno da je njen vjerenik Mario B. uhapšen u Beogradu. Domaći mediji sada pišu da je Mario živio u stanu Milice Todorović, a nekretninu je navodno predstavljao kao svoju.

"Mario je bio ponosan što je zaveo poznatu pjevačicu, ali je tu igrao dvostruku igru. On je ostajao u njenom stanu i kad ona nije bila kod kuće, kad je nastupala širom regiona. E tada bi pozivao svoje drugarice da mu dođu u goste. Kada bi ga pitale kad je kupio stan, on bi samo promrmljao, konkretan odgovor nije dao, ali bi se hvalio da je sve njegovo. Niko do njegovog privođenja nije znao da je zapravo živio kod nje na Novom Beogradu. Iz njenog stana su ga i odveli pred države organe. Tada je klupko počelo da se odmotava i na površinu da izlaze detalji koji su se do tada krili", rekao je izvor Kurira.

"Ja nisam u ljubavnom odnosu"

Milica Todorović se prošle nedelje oglasila putem svog Instagrama. Iako se od trenutka kada su se pojavile informacije da je sa Mariom u vezi nije oglašavala da to demantuje, Milica se prije nekoliko dana ogradila od njega, koji je priveden u njenom naselju, a o njihovoj prisnosti svjedoče i fotografije i snimci koje je nedavno napravio "Paparaco lov".

"Dragi moji ljudi, dobar dan. Kao što ste vidjeli nisam željela da se oglašavam prva 24 časa, ali kada sam vidjela koliko je daleko otišlo morala sam da se obratim. Želim da kažem da ja sa ovim događajem nemam nikakve veze, jer ja već neko vrijeme nisam u ljubavnom odnosu. Žao mi je, ali tako je. Dešavaju se i lijepe i ružne stvari, šta ćemo, to je sve život. Idemo dalje, osmijeh", rekla je ona i poslala poljubac u kameru.

