Kanje Vest priznao zbog čega je natjerao Bjanku da se skine gola: Reper bez srama svalio svu krivicu na njih

I dalje se priča o skandalu koji je šokirao svijet.

Izvor: X printscreen/ Tell Tales

Kanje Vest se ponovo oglasio na društvenim mrežama samo nekoliko dana nakon što je obrisao svoj nalog na platformi X, nakon četvorodnevnog niza objava koje su sadržale rasističke, antisemitističke, mizogine i afrofobične izjave.

Ovog puta, slavni reper požalio se na tretman koji je dobio u vezi s dodjelom Gremi nagrada. Naime, tvrdi da su on i njegova supruga, Bjanka Censori, isprva ostali bez ulaznica za ceremoniju, iako je bio nominovan i spreman da se bori za mjesto na crvenom tepihu.

"Kako su mogli da me nominuju za Gremi, a zatim da mi ne daju ulaznice? A onda su se svi ljutili kad sam pukao", napisao je u subotu na X-u u sada izbrisanom postu, prenose američki mediji.

Vest dalje objašnjava da je morao da se bori punih pet sati i da kontaktira gotovo svakoga koga poznaje kako bi obezbijedio ulaznice.

"Na kraju su mi dali ulaznice, ali samo za crveni tepih. Tada još nisam počeo svoj ispad", dodao je reper.

Kanje Vest je bio nominovan za najbolju rap pjesmu zahvaljujući saradnji sa Taj Dolom Signom na numeri Carnival, ali je nagrada na kraju pripala Kendriku Lamaru za pjesmu Not Like Us.

Izvor: YouTube/Recording Academy/Grammys

Iako je dodjelu napustio bez priznanja, Vest je uspeo da izazove buru pažnje zbog načina na koji je predstavio svoju suprugu na crvenom tepihu.

Dok su pozirali pred kamerama, Bjanka Censori je u jednom trenutku skinula kaput i otkrila prozirnu haljinu ispod koje nije nosila donje rublje ni brushalter. Ovaj neočekivani potez izazvao je glasne reakcije fotografa i prisutnih prolaznika. Nedugo zatim, par je ušao u automobil koji ih je čekao i napustio događaj.