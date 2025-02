"Doktor će mi skinuti gips za nastup": Maja Nikolić ne odustaje od Pjesme za Evroviziju, ljekari hteli da je operišu

Maja Nikolić se oglasila nakon preloma skočnog zgloba.

Izvor: IG majanikolic_official

Pjevačica Maja Nikolić je prije dva dana obavijestila pratioce da je polomila skočni zglob, nakon što se okliznula na ledu i pala na parkingu ispred zgrade.

Iste večeri je objavila snimak iz Urgentnog centra, a sada i otkrila da je povreda neće spriječiti da se pojavi na takmičenju za Pjesmu za Evroviziju.

"Još uvijek me sve boli. Skočni zglob je polomljen i to na tri mjesta. Radi se o teškoj tjelesnoj povredi. Trebala sam da imam noćas operaciju i dva ljekara su odlučivala. Mogu da kažem Bogu hvala na svemu. Do pola butine mi je noga u gipsu, a ja svakako nastupam 27.februara i to jedanaesta po redu. Doktor će mi za to veče skinuti gips i nakon nastupa ponovo vratiti. Ljekovi protiv bolova mi malo pomažu, ali je zaista strašno", rekla je Maja za Kurir.