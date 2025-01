Bivša "poklonila" Arkanu vilu u kojoj danas živi Ceca? Sad izdaje drugu kuću i to za skoro 10.000 eura mjesečno

Kuća u Ljutice Bogdana navodno se prvo vodilo na bivšu suprugu Željka Ražnatovića, a nakon razvoda stvari su se promijenile.

Izvor: YouTube/radovan džeko/Screenshot

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović živi u velelepnoj vili pored Marakane, a interesantno je da upravo ovo zdanje svojevremeno bilo na ime Arkanove bivše supruge Natalije Martinović.

Kako su govorili prijatelji pokojnog Željka Ražnatovića, ona i djeca su nakon razvoda, u zamjenu za pomenutu vilu na Dedinju dobili pojednako luksuznz kuću nedaleko odatle.

Natalija Martinović, sa četvoro djece, u zamjenu za vilu na Dedinju, u kojoj je živjela, dobila je kuću u Ulici Aleksandra Stambolskog i novac, tvrdili su Arkanovi prijatelji.

U arhivi bivšeg Prvog opštinskog suda zabilježena je izjava Natalije Martinović, prve zvanične Arkanove supruge, kako je sagrađena vila na Dedinju u Ljutice Bogdana.

"Vila je u potpunosti novoizgrađena kuća. Na tom mjestu nalazila se kuća koju smo moj bivši suprug i ja kupili na kredit. Ona je kupljena na moje ime od Nadein Kampić Danice. Imala je oko 250 kvadrata, a sadašnja ima oko 1.000 kvadrata. Kredit je dobijen od Beobanke 1. jula, odnosno 12. juna 1985. godine", posvjedočila je bivša supruga Željka Ražnatovića i naglasila da je projektant bio Jovan Stablović, akademski slikar i dizajner.

Arkan vilu dobio kao "poklon"

Kako prenose mediji, vilu je Arkan primio kao "poklon" od svoje prve supruge Natalije Martinović, kako bi se navodno izbjeglo plaćanje poreza na prenos imovine. Oni tada još uvek nisu bili razvedeni. To je učinjeno 22. decembra 1994, kada je brak sudski okončan. Arkan je potom tu kuću prepisao i ona se u zemljišnim knjigama vodi na ime njegove druge supruge Svetlane Ražnatović.

Izvor: Instagram

Natalija izdaje vilu fudbalerima

Inače, Natalija Martinović nedavno je odlučila da izda svoju luksuznu kuću na Dedinju, koju je prvobitno oglasila za prodaju po cijeni od dva miliona evra. Vila se takođe nalazi u blizini "Marakane", prostire se na 408 kvadratnih metara i ima četiri etaže. Nakon što se predomislila o prodaji, Natalija ju je izdala na četiri godine sportistima jednog poznatog fudbalskog kluba.

Podsjetimo, ona i Arkan bili su u braku 13 godina, međutim, njihov brak se završio kada je on upoznao Cecu i zaljubio se, što joj je i priznao.

Mnoge je iznenadilo i kako je Natalija reagovala nakon ubistva Ražnatovića. Kako je ispričao pokojni pjevač Zoran Kalezić, on je sa njom i djecom otišao u Željkov dom.

Kad sam ušao u Arkanovu kuću, njegova majka je plakala. Prišao sam joj i poljubio je. I sad, uvijek se kod nas dešava da neko bude uz Cecu, a neko uz Nataliju. To su neke naše balkanske priče koje nisu potrebne u tim trenucima. Natalija je bila otmena kad je rekla - nemojte mi pričati ništa o tome, od mene mu sve prosto, on je volio ovu ženu (Cecu, prim. aut.). Eto to može samo jedna časna žena, kakva je bila Natalija, da kaže u trenutku kada je mrtav otac njene djece - zaključio je tada pjevač.

Izvor: Informer.rs/ B92/ Mondo J. S.