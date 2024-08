"Tresla sam se, vređao me je, da Veljko nije bio tu...": Verica se oglasila nakon paklene noći u domu na Avali

Veljko Kuzmančević putem društvenih mrežam otkrio je da su komšiju s Avale prijavili policiji zbog uvreda i pretnji, a sada se ovim povodom oglasila i njegova supruga Verica Rakočević.

Izvor: Instagram/verica.rakocevic/printscreen

Bračni par, modna kreatorka Verica Rakočević i kompozitor Veljko Kuzmančević pre 11 godina preselili su se u mirno naselje na Avali i do dolaska jednog komšije u njihov kraj, prema njihovim rečima, nije bilo nikakvih problema. Veljko je na Instagramu objavio video i napisao:

"Gospodin je pijan večeras maltretirao celo naselje, na snimku možete čuti kako sam mu dužan krv i kako nam j**e mater, a Verica da umre. Policija u ovom trenutku uzima izjave i pravi zapisnik. Želeo sam da idemo redovnim putem i da u zapisnik postoji prijava o pretnjama i maltretiranju. 11 godina živimo na Avali i nikada nismo imali ni jedan jedini problem dok se stoka pre godinu dana nije doselila. Apelujem na policiju i zakon da nas zaštiti od pretnji i maltretiranja, da se ne bi morali štititi sami".

Policija je reagovala, sada se oglasila i Verica Rakočević koja je istakla da se jako uplašila: "Ovo je jedno tako mirno i divno okruženje, gde svi funkcionišemo na jedan kulturan i civilizovan način. I eto doseli se čovek pre godinu, dve dana i krene pakao. Od toga da se dere na komšije što curi voda kad pada kiša, do nekih drugih banalnih i krajnje nepotrebnih stvari. Ali tako je kako je. I šta se dešava. Od petka do ponedeljka ne da trešti muzika, nego ubija, moraš da popiješ lek da bi zaspao. Veljko je lepo, kulturno skrenuo pažnju nekoliko puta. Međutim, taj čovek prođe pored Veljka i prokomentariše kako je lepo kad imaš decu, znate već, verovatno mu je cilj da uvredi. Na neki način želi da pokaže kompleks i snishodljivost. Veljko radi i dan i noć seriju za Lazu, plus film, velike projekte, ja takođe i umorni smo kao psi i nama je potreban mir koji smo do dolaska ovog čoveka i imali", rekla je Verica za "Kurir" i nastavila:

"Sreća u celoj ovoj situaciji je ta da mi je ćerka sa unukom bila taj dan i otišla pre haosa. Juče kreće muzika i ja kažem Veljku: 'Nemoj da reaguješ, zatvorićemo sve'. Međutim, čovek nastavlja još jače. Veljko uzme telefon i počne da snima, da bismo imali dokaz za nadležne organe i da pokažemo kako se narušava javni red i mir. Taj čovek je krenuo da vređa: 'J.... ti mater, umri, k....' ja krećem da se tresem. Zamislite da Veljko nije bio tu, jer u tom stanju može da preskoči ogradu. Što je najgore, predstavlja se kao profesor na fakultetu, ako se on tako ponaša, onda možeš da pomisliš da je u stanju da uradi svašta".

Dizajnerka Verica Rakočević priznaje da se jako uplašila: "U raju koji si napravio, u harmoniji sa celim komšilukom, tebi je došao iz grada neko ko želi da te natera da razmišljaš da prodaš sve i odeš. Jako sam uplašena, bila sam toliko uznemirena da sam se tresla. Pozvala sam policiju, ljudi su brzo došli i napisali prijavu. Veljko je bio priseban, ja to ne bih bila u stanju. Ja tog čoveka znam na dobar dan, nisi mu se zamerio osim što tražiš svoj mir u okruženju gde smo došli zbog mira. Pa mi gledamo zaista da ulepšamo kraj i da sa svima budemo fini i da ne štrčimo iz sredine i ovo je moralo ovim putem da ide. Ovo je da zaštitim svoj mir. Moja poruka je da kad imate kontakt sa ovakvim ljudima punih agresije i bez empatije, momentalno zovite policiju", zabršila je Veriva, nakon čega se Veljko ponovo oglasio.

"To je haos, godinu dana imamo taj problem. To je konstantno maltretiranje, pokušali smo da s njim razgovaramo ovde, svi i ovaj komšija dole - da mu normalno kažemo, u redu je da se dođe da se druže, ajde ako imaju neko slavlje nešto... Sinoć je bila ovde policija, mi smo dali izjavu. On je dobio krivičnu prijavu, sad dalje ide na sud, ali u principu, mogla je da se sinoć desi gora stvar, da ja nisam bio tu, da je Verica bila sama. Ona se jako uznemirila... Meni je najlakše bilo da sam otišao tamo, ali ja neću da radim ništa što je mimo zakona. Kad imate takvog čoveka u komšiluku, još pijanog, njegove reakcije ne možete da predvidite", istakao je Veljko za "Blic" i dodao:

"I opet kažem, najgore bi bilo da ja nisam bio ovde na Avali, a da je Verica bila sam i da je on počeo da divlja. Verica se jako uznemirila, zamislite da vam neko viče 'Umri ku**o' i 'Dužan si mi krv'. Ona mu ništa nije rekla jer se on iživljavao ceo dan i onda uveče kad je shvatio da mi ne reagujemo, onda je odlepio, ugasio muziku i počeo da divlja, da preti, da se ponaša kao manijak, završio je".