"ĐANI JE U PRAVU, U ONOM METEŽU NI JA NIJESAM ZAPJEVAO": Željko Šašić otkrio nove detalje sa slavlja sportista

Željko Šašić otkrio nove detalje sa proslave sportista zbog koje je Radiša Trajković Đani izbjesnio.

Izvor: Pink screenshot

Radiša Trajković Đani bio je počastvovan pozivom srpskih olimpijaca da im pjeva na proslavi, ali je na samoj žurki došlo do problema.

Pažnju sa samog slavlja skrenula je izjava pjevača koji je sa njega otišao razočaran. On je javno izbjesnio na kolege koje su, kako je rekao "držale koncert" na proslavi srpskih olimpijaca i zbog kojih nije stigao da pjeva. Sada se oglasio i njegov kolega Željko Šašić koji je doživio isto.

"Nisam stigao, nema veze, nisam stigao da pjevam, ali ja ne znam ni ko je to organizovao, da to tako bude, bilo je brdo opreme, muzičara, samo su se smjenjivali", rekao je Željko, pa se nadovezao na Đanijevu izjavu da je ponižen jer je ostao do 5h, a nije otpjevao nijednu pjesmu zbog kolega koje su probile dogovoreni termin.

"Nije fer, ako ga je neko zvao da pjeva, da on i ja treba, kao najstariji, da pjevamo u 5 ujutru. Meni se nije pjevalo, bez obzira što su me zaustavljali tamo, ali se nisam ni na koga naljutio, jer sam došao juče sa puta. Došao sam da se latim mikrofona, i to su očekivali od mene, ali nisam stigao. A kako je vrijeme teklo, bilo mi je svejedno što nisam stigao, ali da je Đani negdje u pravu - jeste. Ako su ga zvali, čovjek je htio da ispoštuje, nije okej. Trebalo je da se napravi neki red, ali nismo znali ko je zadužen u onom metežu. Sve u svemu, bilo je super, stići ćemo sledeći put na red, kada osvoje zlato, onda Đani i ja držimo koncert (smijeh)", rekao je Željko.

Izvor: Kurir/ Nemanja Nikolić

Podsetimo se i Đanijevog oglašavanja:

"Ja dođem u 22h i čekam da ispoštujem moje sportiste i moju familiju... Čekam da pjevam, a onda dođu velike zvijezde od mojih kolega i naravno održe koncert? A dogovor je svi po par pjesama! Otišao sam u 5, a nisam otpjevao nijednu pjesmu. Izvinjavam se braći i drugovim, ali nije fer. Bio sam tu, al' ponižen", napisao je Đani na Instagramu.

Ovako je bilo na proslavi: