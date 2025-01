Završila srednju muzičku i Akademiju, a ispala zbog Rade: Jelena Kostov prvi put progovorila o "Zvezdama Granda"

Kako je istakla, Rada Manojlović joj je "pomrsila konce".

Pjevačica Jelena Kostov stekla je popularnost kroz takmičenje "Zvezde Granda", ali njen put ka uspjehu nije bio nimalo jednostavan. Nedavno je otkrila kako joj je upravo koleginica Rada Manojlović, potpuno nesvjesno, poremetila planove u ovom muzičkom šouu.

Naime, Jelena se prvi put prijavila za Zvezde Granda 2004. godine, nadajući se prilici da pokaže svoj talenat. Međutim, razočaranje je uslijedilo kada nije uspjela da prođe završnu audiciju, dok je u istoj sezoni takmičarsko mjesto pripalo Radi Manojlović.

Iako je tada bila obeshrabrena i čak razmišljala da odustane od muzičke karijere, njena majka je uspjela da je nagovori da pokuša ponovo. Upravo taj podstrek bio je presudan – četiri godine kasnije, 2008. godine, Jelena se vratila na scenu Zvezda Granda i ovog puta uspjela da se izbori za svoje mesto.

"Bila sam glavni zabavljač u našoj kući kada su bile sve proslave. Od malena sam voljela da pjevam, ali nikada nisam sanjala da ću biti dio estrade. Dolazim iz malog mjesta i mislim da sam ja prva pjevačica u mom gradu. Da ne pričam o takmičenju "Zvezde Granda" gdje sam stajala rame uz rame sa najvećim imenima naše estrade – rekla je Jelena.

"Završila sam srednju muzičku školu, pa Akademiju i uvijek sam sebe zamišljala kao profesorku muzike. Kada sam se prijavila u takmičenje, preko noći se sve promijenilo. Nije fora kada kažu da se jednom pojaviš na televiziji i preko noći ti se promijeni život. Tada je takmičenje bilo drugačije, medijski ispraćeno, fokus je bio na nama.

Ona se 2004. godine prijavila prvi put u ovo takmičenje, ali se odmah na početku razočarala jer nije prošla na završnoj audiciji, već je tada prošla Rada Manojlović.

Zbog Rade ispala iz takmičenja

"Nisam htjela da čujem više za "Zvezde Granda", mladost, ludost, kao ja sada nisam prošla i to je smak svijeta. Došla sam na završnu audiciju, odlučivalo se ko ide dalje, moja koleginica ili ja, ona je prošla tada, to je bila Rada Manojlović. Bolje što je ona prošla i drago mi je, tada sam zaista bila nezrela za sve to, a ona je već imala iskustvo, radila je – ispričala je i otkrila kako ju je majka nagovorila da se drugi put prijavi:

"Bila je poslednja audicija u Čačku i majka me je nagovorila da se prijavim. Dešava se da se otkaže nastup koji sam imala taj dan, otišla sam na audiciju i prošla. Od tog trenutka sve kreće.

