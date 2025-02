"Bili smo kratko zajedno, ne znam više šta da radim": Rada Manojlović raskinula vezu, bivši dečko ne odustaje

Pjevačica Rada Manojlović otkrila šta se dešava sa njenim emotivnim životom

Pjevačicu Radu Manojlović danima unazad uhodi bivši dečko, koji je donosi cveće ispred vrata i skupocjene poklone, pišu domaći mediji.

Mladić je uporan u namjeri da se pomiri sa poznatom pjevačicom, ali ona ne želi da mu da još jednu šansu, što je potvrdila sama Rada.

"Jao, istina je... To traje već dugo, ne znam šta još treba da uradim kako bi čovjek shvatio da ne želim da se pomirim sa njim. Drag mi je kao osoba, ali nas dvoje smo završili i tu nema mjesta za pomirenje. Bili smo kratko u vezi, ostavila sam ga jer nije išlo i to je to, nema nikakvih šansi za pomirenje", rekla je Rada Informeru.