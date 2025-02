Šuška se da je Milica zaprošena skupocenim prstenom, a ovo su joj bivši: Zbog jednog završila kod psihijatra

Kako tvrde domaći mediji, pjevačica Milica Todorović je zaprošena.

Milica Todorović, navodno se verila za novog dečka Maria. Kako tvrde domaći mediji, pjevačica je od njega dobila prsten vrijedan 150.000 evra. Ipak, ova priča nije potvrđena već su sve navodi medija.

Podsjetimo, u emisiji "Amidži šou" Milica je otkrila da trenutno ima dečka i da je srećna u ljubavi kada joj je postavljeno pitanje kada će se udati, a kum i kolega Stevan Anđelković ju je odao kada je njen ljubavni život u pitanju.

"Pričamo mi stalno o tome, imamo kandidata, mislim da je sad blizu", rekao je Steva, a Milica je na to odreagovala na sledeći način.

"Hvala ti kume za ovo večeras", šalila se pjevačica, ali nije demantovala kuma da ima dečka.

"Doći ćemo na svadbu. Da se desi, mi ćemo lako" dodao je ulje na vatru voditelj.

Inače, biznismen se uselio u njen stan u Beogradu. Pjevačica svog izabranika neće da predstavi javnosti jer je prethodne partnere odmah pokazivala, i to se ispostavilo kao loš potez. Do sada se Milica nije oglašavala na ovu temu, a ni ovaj put nije odgovarala na naše pozive, pišu mediji.

Mario navodno vozi skupoceni auto marke "bentli". Živi punim plućima i uživa. Isto su godište i Milica i on se dobro slažu, pa se sve više šuška da će se uskoro čuti svadbena zvona, pošto se mnogo trudi oko nje, navodi izvor za domaće medije.

Bivše ljubavi

A prije njega, o njenom ljubavnom životu se često pisalo i spekulisalo.

Miličina prva ljubav je Nenad Jovanović, pjevač s kojim je bila dugo u emotivnoj vezi još kao klinka. Njih dvoje zajedno su se takmičili u "Zvezdama Granda".

"Nenad se oženio, mi smo bili mladi tada i drago mi je što smo ostali u dobrim odnosima. Živjela sam kod njih, njegova mama me je čuvala kao svoje dijete. Nešina sestra mi je jedna od najboljih drugarica", rekla je Milica jednom prilikom.

Njen sledeći dečko bio je Rade Kovačević, brat Saše Kovačevića. I o njemu je Milica imala samo lijepe riječi.

"Kod mene je sve trajalo četiri godine. Jednom mi je tata rekao: 'Ti, sine, doguraš do četiri i ćao'. Rade je predivan dečko, dobrodušan, kao i njegova porodica. Ne postoji plan kako da ostaneš s nekim u dobrim odnosima poslije raskida, jednostavno se tako desi", rekla je pjevačica, pa se osvrnula kratko i na njenu romansu s koreografom Milošem Paunovićem, s kojim je bila skoro pet godina.

"Svakako da je veza sa Milošem uticala i na to da profesionalno napredujem. Učio me je plesu, glumi, svašta se od njega može naučiti."

Vijest da pjevačica i koreograf više nisu zajedno odjeknula je u medijima, naročito što su svi očekivali da će se, poslije pet godina veze, venčati. Kako su tada navodili izvori bliski Milici, odluka da se iseli iz njegovog stana se krčkala dugo. Donijela ju je više razumom nego srcem, zbog čega joj je bilo dodatno teško da preboli zajednički život koji su imali. Pjevačici je navodno trebala pomoć psihijatra nakon raskida.

Sledeći momak bio joj je glumac Petar Strugar, sa kojim je Milica uplovila u vezu krajem 2019. godine i raskinula nakon pet mjeseci veze.

"Konj je presudio. Konj nas je sastavio, on nas je i rastavio. Šalim se. Kad ne ide, onda ne ide. To je jedini emotivni promašaj koji sam imala. Nismo se slagali energetski. Ja sam na jednoj strani, on je po cio dan s konjima i to je to", rekla je Milica.

Pjevačica je jednom prilikom kod Ognjena Amidžića pričala o momcima s kojima je bila i naglasila da je sa mnogima prošla veliku torturu.

"Imala sam i ja manipulatore u svojim vezama! Ponižavali su me, ucenjivali, govorili mi da bez njih ne vrijedim ništa, ubijali su mi ego i samopouzdanje! Sve su radili da se osjećam nesigurno, a izbjegavali moje pokušaje da raskinemo, prosto su me emotivno manipulisali. Ali to sam shvatila i naučila, a to sada više ne može tako", govori Milica, prenosi Nova, ali nije željela da precizira na kog bivšeg momka je mislila.

Poslednja veza sa kojom je javnost bila upoznata prije Maria bio je Lazar, nekadašnji maneken, s kojim se pojavila na 60. rođendanu Žike Jakšića.

