Vozi "bentlija" i živi u Zagrebu: Novi dečko mjesecima pokušavao da zavede srpsku pjevačicu, evo čime se bavi

Dečko Milice Todorović je bogati biznismen iz Zagreba s kojim je u vezi već pola godine

Milica Todorović uživa u ljubavi s novim dečkom Mariom, kojeg krije od očiju javnosti.

Pjevačica je nedavno u jednoj emisiji i sama potvrdila da je ponovo srećna u ljubavi, ali detalje romanse nije željela da otkriva. Mediji su vrlo brzo otkrili da je u pitanju uspješan biznismen iz Zagreba koji često boravi u Srbiji.

"Mario je mnogo dobar dečko. Ako se ne varam, isto je godište kao Milica. Takođe je veoma uspješan u poslovima kojima se bavi. Milica mu je bila omiljena pjevačica i na sve načine je preko prijatelja pokušavao da stupi u kontakt s njom. Kad se to desilo, zaljubio se na licu mjesta. Ona je šaljivdžija, vesela i uvijek nasmijana i to mu se posebno sviđa. Kad su se upoznali, smijali su se satima. Od tada se ne razdvajaju, ali Milica vodi računa o svom emotivnom životu, pa se s njim još uvijek nije pojavila u javnosti. Ovog puta želi privatnost da sačuva samo za sebe", rekao je za Kurir izvor blizak pjevačici i dodao da Mario voli brze, luksuzne automobile, kao i putovanja na egzotične destinacije.

"Mario vozi skupocjeni auto poznate marke "bentli". Živi punim plućima i uživa. Milica i on se toliko dobro slažu da me ne bi čudilo da uskoro kaže da se ženi njome. Baš je naočit, lijep momak i trudi se oko nje. Izuzetno im je lijepo, ali se trude da ne privlače pažnju. Koliko znam, Milica je sa ovim momkom ušla u vezu nekoliko mjeseci posle raskida s bivšim. Mario djeluje da je baš za nju. Koliko je srećna vidi se i po tome što ne skida osmijeh s lica u poslednje vrijeme. Ona je to zaslužila, valjda će konačno naći sreću u ljubavi", zaključio je izvor.

