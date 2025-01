Veljko Ražnatović se kaje zbog žena s kojima je bio: Zbog jedne stvari sada čini sve da skloni sinove iz Beograda

Od kako se oženio i postao otac, živi potpuno drugačijim stilom života.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Mladi bokser Veljko Ražnatović, sin poznate folk pjevačice Cece Ražnatović, često naglašava koliko mu porodica znači i koliko uživa u ulozi oca. Ponosni je tata trojice sinova – Željka, Krstana i najmlađeg Isaije, koji su mu najveća sreća i ispunjenje u životu.

Veljko priznaje da je očinstvo potpuno promijenilo njegov način života, udaljivši ga od beogradskih izazova, i sada se trudi da svojoj djeci obezbijedi miran i stabilan dom pun ljubavi.

Takođe, ne krije želju da jednog dana njegovi sinovi nastave njegovim putem i pronađu svoj poziv u sportu, baš kao i on.

Izvor: Instagram/ac3isb4ck/Printscreen

"To je najljepše što možeš da budeš, sportista. Što dalje od javnog svijeta, odrastanje pored kamere nikako. To je prokletstvo jedno! Niko sa mnom nije živio pet minuta, niti zna moj dan..." kazao je, pa dodao:

"Dobijam veliku osudu ljudi šta god da sam radio i mislim da im to ne treba i mislim da će im mnogo kvalitetniji život biti ako im se svaka greška u mladosti ne preuveliča. Ne vidim ih tu, sve bih radio u svojoj moći da ih sklonim.

On je tada priznao da ga je urbani život umorio.

"Imam ženu i djecu. Ne može tata da se vraća u pet ujutru iz grada pijan i da bude kreten.Kao što me je noćni život umorio, tako su me umorile i veze sa devojakama sa kojima nije trebalo da budem. To je sve grijeh. Sve to što sam ja radio je nenormalno i grešno. Može sada neko da kaže, jer je 21. vijek, da je ovo sve zatucano, ali ja mislim da su oni koji to rade i tako misle nenormalni" - istakao je Veljko.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako je isticao, uvijek uči sinove da budu tu jedno za drugog i u dobru i u zlu.

"Imam tri sina, imam mozak da im probijem, brat brata treba da čuva, brat brata ne smije da udari i ne može jedan od njih da ima samo jedan problem, već samo tri problema."

Kao ponosni otac muške djece, želi da im pruži sve u životu, a kako kaže uvijek mora da se ima rezerva prihoda.

"Pravim generacijski posao kojim će moći da se bave djeca moje djece. Na to ćemo moći da se oslonimo iako ne bude bilo ništa od boksa. Želim da bude stub. Čim sam imao tu neku vizio u glavi znao sam da moram da je realizijuem. Boks je sport koji je vrlo nezahvalan, a da budem Indijanac samoživi koji ima sve u životu, a da ne mogu da pružim isto svojoj djeci ja bih smatrao da sam promašaj. Moja djeca moraju da imaju sve u životu, kao i ja što sam imao. Mislim da sam sposoban, kažu da ne treba imati plan B, ali ako ne bude bilo ništa od sporta imaću rezervu. Ja ne mogu da živim sa ženom i troje djece neozbiljno" ispričao je Ražnatović u jednom podkastu.

(Kurir.rs/ Mondo Jelena Sitarica)