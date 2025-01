Važan dan u porodici Ražnatović: Veljko ne može da sakrije sreću, oglasio se emotivnom objavom

Poznato je da je Veljko Ražnatović veoma privržen porodici, o čemu svjedoči i njegov odnos sa nasljednicima, ali i suprugom Bogdanom.

Bokser Veljko Ražnatović, sin Cece Ražnatović, zajedno sa suprugom Bogdanom i njihovim sinovima Željkom, Krstanom i Isaijom, vodi miran porodični život u Titelu, daleko od gradske vrijeve.

Danas je za porodicu Ražnatović poseban dan, jer proslavljaju imendan srednjeg sina Krstana.

Veljko se tim povodom oglasio na svom Instagram profilu, gde je podijelio dirljivu fotografiju. Na slici se vidi njegov deda Slobodan, kako u krilu drži unuke Isaiju i Krstana.

- Srećan imendan, sine moj - napisao je Veljko.

"Dotakao sam dno"

Bokser i sin pjevačice Svetlane Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović, gostovao je u jednom podkastu gde je prvi put otkrio detalje vezane za svoj život i porodicu. Progovorio je i o odnosu svoje majke sa njegovom djecom, sinovima Željkom i Krstanom, ali i njenoj izjavi da je unuci neće zvati baba, nego Ceca.

"Čuj da je zovu Ceca, djeca... To ne može. To je pogrešno. Ti si baba tom djetetu. Neće je zvati Ceca, kao što ni mene neće zvati Veljko. To može dok su mali, ali sigurno kad budu malo stariji neće tako biti, htjela ona to ili ne. Moraće da je zovu baka. To je neki ciklus života, Bože. Nisam je ni ja zvao Svetlana, nego majka", rekao je Ražnatović".

Veljko je progovorio i o najtežem periodu u životu.

"Jesam, dotakao sam dno jednom u životu i tada sam se restartovao. Za moj pojam je to dno. Hoću samo da kažem da sam bio tu i ako je neko u toj situaciji sada, ovo što ja pričam je jedini put. Pomogla mi je vjera i samo vjera".