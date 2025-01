"Dotakao sam dno": Veljko Ražnatović otkrio da ga vjera spasila, spomenuo Bogdanu i četvrto dijete

Veljko Ražnatović iskreno o porodici i problemima sa kojima se suočavao

Bokser i sin pjevačice Svetlane Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović, gostovao je u jednom podkastu gdje je prvi put otkrio detalje vezane za svoj život i porodicu. Progovorio je i o odnosu svoje majke sa njegovom djecom, sinovima Željkom i Krstanom, ali i njenoj izjavi da je unuci neće zvati baba, nego Ceca.

"Čuj da je zovu Ceca, djeca... To ne može. To je pogrešno. Ti si baba tom djetetu. Neće je zvati Ceca, kao što ni mene neće zvati Veljko. To može dok su mali, ali sigurno kad budu malo stariji neće tako biti, htjela ona to ili ne. Moraće da je zovu baka. To je neki ciklus života, Bože. Nisam je ni ja zvao Svetlana, nego majka", rekao je Ražnatović, pa progovorio i o ženi Bogdani koja je tada bila po treći put trudna i na svijet donijela njihovog trećeg sina.

"Ona će sada treći put ići na carski rez i mi možemo još jedno dijete da imamo. Fizički, ona ne bi smjela više da ostaje trudna, tako da... Ovo je sve od Boga, sva tri sina. Ništa nismo vještački, ni ovo... Nismo znali šta je, kako je Bog rekao tako je i bilo. Ja se nadam da će četvrto. Mislim, mi ćemo sad malo napraviti pauzu jer smo u ludilu totalnom... Ali, nadam se stvarno da će četvrto dijete biti djevojčica i da će biti tatina princeza najmlađa. Biće i neka razlika između svih njih i tako", priznao je Ražnatović u podkastu Informera.

Veljko se dotakao i zeta Nemanje Gudelja, te tom prilikom otkrio da li mu Anastasija nedostaje.

"Ne! Ne u tom smislu, čujem se s njom svakoga dana. Živi svoj život, mnogo sam zadovoljan njenim izborom. Muž joj je legenda, gleda je kao malo vode na dlanu i mnogo joj je bolje tamo nego što bi joj bilo s nama, realno".

Veljko je progovorio i o najtežem periodu u životu.

"Jesam, dotakao sam dno jednom u životu i tada sam se restartovao. Za moj pojam je to dno. Hoću samo da kažem da sam bio tu i ako je neko u toj situaciji sada, ovo što ja pričam je jedini put. Pomogla mi je vjera i samo vjera".

