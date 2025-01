Bivša voditeljka Granda nestala sa ekrana, pa se razvela posle 30 godina ljubavi: Progovorila o krahu braka

Nekadašnja voditeljka "Granda", Tamara Raonić razvela se nakon 27 godina braka, i to do skoro krila.

Izvor: Youtube/ Mira Skoric

Nekada veoma popularno Tv lice, Tamara Raonić se nedavno ponovo vratila na ekrane, ali je do sada čuvala u tajnosti informaciju da je na brak stavila tačku.

"U međuvremenu sam se razvela posle 27 godina braka i više od 30 godina provedenih zajedno, tako da više nisam u braku", rekla je Tamara.

Izvor: K1 televizija/screenshot

Otkrila je i šta je bio glavni razlog da se razvede nakon skoro tri decenije braka.

"Nisam imala prilike da čujem šta on misli o tome, ali dok smo bili u braku, podržavao je sve moje odluke i šta god da sam radila. Mi smo se upoznali dok sam još radila u JAT-u, i kada sam počela da radim na Trećem kanalu bio je uz mene. Sve to vreme. Čak iako se razvodite treba da budete u skladu sa svojm ličnim uverenjima, treba da zadržite svoj dignitet i svoje dostojanstvo, i na kraju krajeva mislim da je mnogo lakše i lepše ako se o svemu dogovore i nastave svako svojim putem. Pa nije to kraj sveta", kazala je ona za "Blic".

Nestala na vrhuncu popularnosti

Njen nestanak sa malih ekrana 2006. godine iznenadio je mnoge. Voditeljka Tamara Raonić, tada na vrhuncu svoje voditeljske karijere, bila je jedno od omiljenih lica na televiziji.

Njena odluka da se povuče iz javnosti zbog privatnih razloga, izazvala je znatiželju i spekulacije među publikom koja je godinama uživala gledajući je. U emisiji "Prvi red" na televiziji K1, Tamara je 2023. godine otkrila detalje o svojim počecima, i vremenima provedenim sa Minimaksom.

Izvor: Youtube/Melos Estrada

"Moju televizijsku karijeru započela sam 1991. na Trećem kanalu, da bih 1998. prešla u Grand produkciju, gde sam radila sve do 2006. Onda su se neki lični događaji odigrali, odvodeći me izvan granica naše zemlje, te sam donela odluku da zastanem. Tada nisam bila odlučna da definitivno prestanem raditi jer volim televiziju, a ulazak u taj posao bio je prilično slučajan za mene. Nikada nisam sanjala da će postati moj poziv. Dakle, nije bilo da sam prestala zbog neuspeha ili problema u poslu, već su se stvari jednostavno složile tako, usled ličnih okolnosti. To produžavanje pauze se nekako samo desilo, nisam ni sama bila svesna kako", kaže voditeljka.

Pogledajte još Tamarinih fotografija:

