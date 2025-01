Vikala "bravo" u emisiji, sada se oglasila: Sanja Marinković o gostovanju Zore Dobričanin i šok izjavi o ženama

Gostovanje advokatice Zore Dobričanin u emisiji Sanje Marinković, naišlo na osudu javnosti.

Društvene mreže u Srbiji su se usijale nakon što je objavljen isječak iz emisije "Magazin in" autorke i voditeljke Sanje Marinković, u kojem advokatica Zora Dobričanin Nikodinović govori o fizičkom nasilju muškarca nad ženom.

Njeno izlaganje, ali i reakcije voditeljke Sanje Marinković, naišle su na osudu javnosti, zbog čega se voditeljka danas oglasila na svom Instagram nalogu.

"Ponosna sam što godinama unazad moju emisiju prati najveći udio ženske publike u regionu, jer sam i kao autorka emisije i lično u Magazin In-u, uvijek bila na strani žena, ženskih prava i solidarnosti, zbog čega sam i sama nerijetko bila na meti loših komentara muškaraca.

Pozivam svoju, prije svega žensku publiku, da nastavi da gleda moje emisije u cjelini na TV. Rečenice koje se izvuku iz konteksta i potom montiraju u klipove u eri društvenih mreža, nisu odraz demokratizacije misli, već širenje neistina", napisala je voditeljka.

Šta su rekle u emisiji?

"Šta još žene rade – one isprovociraju muškarca na fizičko nasilje. Nasilje je nedozvoljeno i apsolutno ne podržavam ni promil fizičkog nasilja, ali postoje slučajevi gdje je dokazano da je do fizičkog nasilja došlo zbog konstantnog psihičkog nasilja žene na muškarcu. Oni nisu navikli, nije im u genima da se brane razgovorom, već je prva njihova reakcija da reaguju fizički", rekla je Zora Dobričanin. Sanja Marinković je čak nekoliko puta dok je advokatica Dobričanin govorila, dodavala: "Bravo, Zoro, to je tačno".

Na to je Sanja Marinković odgovorila: "Kada piše u javnosti da je neko fizičko nasrnuo – ja odmah kažem: Ovo je neka koja je to sigurno izazvala", rekla je Sanja Marinković.

