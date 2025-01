Gostovanje advokatice Zore Dobričanin i njeno izlaganje u jednoj emisiji, naišli su na osudu javnosti.

U emisiji "Magazin-in" na televiziji Pink, jedno gostovanje advokatice Zore Dobričanin Nikodinović je izazvalo lavinu negativnih komentara. Na društvenim mrežama su objavljeni djelovi emisije gdje se govorilo o fizičkom nasilju muškarca nad ženom, a izlaganja advokatice i voditeljke Sanje Marinković su naišle na osudu javnosti.

"Šta još žene rade – one isprovociraju muškarca na fizičko nasilje. Nasilje je nedozvoljeno i apsolutno ne podržavam ni promil fizičkog nasilja, ali postoje slučajevi gdje je dokazano da je do fizičkog nasilja došlo zbog konstantnog psihičkog nasilja žene na muškarcu. Oni nisu navikli, nije im u genima da se brane razgovorom, već je prva njihova reakcija da reaguju fizički", rekla je Zora Dobričanin. Sanja Marinković je čak nekoliko puta dok je advokatica Dobričanin govorila, dodavala: "Bravo, Zoro, to je tačno".

Na to je Sanja Marinković odgovorila: "Kada piše u javnosti da je neko fizičko nasrnuo – ja odmah kažem: Ovo je neka koja je to sigurno izazvala", rekla je Sanja Marinković. Pogledajte djelove iz emisije:

Ne podržavam narativ: ŽENA JE ISPROVOCIRALA FIZIČKO NASILJE!pic.twitter.com/qpb60KdKTD — Zorica Radulović (@zoka5)January 20, 2025

Advokatica je izjavila i da je "pomama ženskih prava, sigurnih kuća raznih i nevladinih organizacija prilično uništila brak, a žene se na tim skupovima podučavaju kako da 'pređu' muškarca", a jedan gost emisije je dobacio: "E sa tim se slažem".

