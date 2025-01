Topalko se oglasio nakon vožnje u pijanom stanju: "Sa svojim životom mogu da radim šta hoću, ne ugrožavam druge"

Milana Topalovića Topalka noćas je zaustavila policija na Zrenjaninskom putu, gdje je utvrđeno da je vozio u alkoholisanom stanju.

Pjevača Milana Topalovića Topalka noćas je zaustavila policija na Zrenjaninskom putu, gdje je utvrđeno da je vozio u alkoholisanom stanju.

Kako se navodi, on je imao 0.60 promila alkohola u krvi. Topalko je momentalno isključen iz saobraćaja. On se nije oglašavao za medije, ali se na svom Instagram profilu oglasio objavom koja je šokirala sve. Pjevač u svojoj izjavi kaže da nije ugrozio nikog jer je vozio u pijanom stanju.

"Imao sam 0.60... Sa svojim životom imam pravo da radim šta ja hoću sve dok druge ne ugrožavam, a tako je bar za ovih 30 godina bilo od kako vozim", napisao je pjevač.

Ovaj njegov komentar šokirao je sve, pa je njegova izjava postala viralna na mreži "X", gdje su svi komentarisali da on jedino što je uradio je to da je ugrozio sve koji su bili na putu, na kom se on nalazio sa svojim četvorotočkašem u pijanom stanju.

Milana je ekipa Kurira pozvala nekoliko puta, nakon saznanja da je zaustavljen od strane polocije, u pokušaju da dobiju njegov komentar, ali se na pozive nije javio.

