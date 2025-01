Lepu Lukić brat šamarao i tukao: Trpjela batine samo zbog jedne stvari, otkrila šokantne detalje s početka karijere

Pjevačicin put do zvijezda nije bio lak.

Lepa Lukić, koju sa razlogom smatraju kraljicom narodne muzike, imala je više nego trnovit put prije nego što se proslavila.

Sve je počelo tokom berbe grožđa u Aleksandrovcu, kada joj je prišao kompozitor Petar Tanasijević i ponudio da snimi pjesmu "Od izvora dva putića."

Ta numera postala je ogroman hit, a Lepu je lansirala među zvijezde, što je bio početak njene bogate karijere.

Pjevačica se u više navrata prisjećala svojih početaka, ističući da joj okolnosti nisu išle na ruku, a kako je priznala, najveći problem je bio otpor njenog brata, koji joj nije dozvoljavao da pjeva.

"Nikada nisam bila svjesna da ću postati ovo što sam danas. Više puta je meni moja pokojna majka, kada smo sjedjele same i pile kafu, govorila: "Bože Lepava, da li si sanjala da ćeš ovo da postigneš?", ja kažem: "Majko, nisam ni u snu". Svi su mi branili, majka nije, ali ona je morala da sluša sina, jedinu mušku glavu u kući. On mi nije dao da pjevam. Mislio je da ću ja pjevati po nekim prčvarnicama, pijanci će da me drpaju, počeću da pijem", počela je Lepa svoju šokantnu priču svojevremeno i nastavila da se prisjeća kroz šta je sve prošla sa bratom", ispričala je Lepa u jednom od svojih intervjua.

Njena borba s bratom bila je teška i obilježena brojnim sukobima, uključujući i fizičke napade, za koje se on kasnije iskreno pokajao. Pjevačica se prisjetila i kako je bježala od brata da bi prisustvovala audicijama koje su se održavale širom zemlje.

"Svakog mjeseca je bila audicija po nekim gradovima pa sam bježala od brata. Dobijala sam batine od njega, šamarčine i packe po rukama. Nije mi dozvoljavao da budem pjevačica. Bio je inženjer ekonomije i nije davao da pjevam po kafana i da me neko maltretira. Sada kada sam postala Lepa Lukić rekao je - 'Da sam znao da ćeš to postati, nikada ti ne bih branio'", ispričala je pjevačica za "Puls Srbije".

Inače, uprkos preprekama, Lepa je uspjela da ostvari svoj san, a prvi novac zarađen od pjevanja iskoristila je da pomogne najmilijima.

"Kada sam zaradila prve pare, obukla sam svoju majku. A svom ocu, koji je poginuo kada sam imala samo dvije i po godine, podigla sam spomenik. Posle 30 godina podigla sam mu vječnu kuću. Tada sam plakala kao nikada prije", emotivno je ispričala Lepa.

