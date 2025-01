Seka Aleksić "kitila" muzičare, euri samo sijevali: Pjevačica napravila haos u kafani, pa sve zalila rakijom

Pjevačica Seka Aleksić za doček je pjevala na Kopaoniku, a prije početka nastupa ona je u svom stilu slavila u društvu prijatelja.

Seka Aleksić se u skroz opuštenom izdanju veselila uz trubače, a u jednom trenutku izvadila je štos novčanica od po 100 i 200 eura i dijelila muzičarima.

Nije žalila para pa je kitila trubače i veselila se, a nakon toga je ispijala rakiju na "eks". Pogledajte:

Uslijedili su brojni komentari na TikToku: "A harmonikaš skinu lovu i u džep!", "Al' su im se ucaklile okice kad je Seka izvukla štos eurića", "Vidi se da ja Pazova uradila svoje", "Ima i ona dušu".

Kako izgledaju tajne žurke u kući Seke Aleksić

Pjevačica ne krije da je veseljak, a mnogi nisu znali da Seka s vremena na vrijeme organizuje i velike žurke u svom domu na kojima se svašta dešava. Za sve ove godine, na mrežama je osvanuo samo jedan snimak, i to kada je sama Seka upalila "lajv" na Instagramu.

"Ja sam veseljak, moj život je nekako kroz karijeru, ali i privatno, muzički. Ja kad sam vesela i kada mi se nešto dopadne, ja se popnem na sto, na stolicu, ja sa svojim društvom uživam. To su nekako najljepši trenuci kad se ja opustim. Nema često takvih uživanja, osim kada nešto snimamo, kao što je sada bilo. Moje žurke kod mene kući su lude, nadam se da ćeš imati priliku da vidiš kako to izgleda, ljudi to nikad nisu vidjeli", rekla je Seka u intervjuu za Telegraf.

Potom je otkrila i zanimljivu anegdotu sa jedne od zabava.

"Jednom sam se napila i rekla drugarici da uključi lajv na mom Instagramu. Ja sam joj dala telefon i tjerala je da uključi lajv, ona mi je govorila: 'Da li si ti normalna?' Ja kažem: 'Uključi lajv.' Ja sam u tom momentu bila dal' na stolu ili na stolici, mnogo sam popila vina.Imam tako žurke jednom godišnje, kad se baš napijem. To je uvijek kod mene kući, nikad nije na nekom javnom mjestu. Naravno, i to je trebalo kao da bude privatno. Međutim, ja sam se napila i dala drugarici da uključi lajv. Završila se svirka, žurka, sve to u redu. Ja sutradan kažem drugarici: 'Da li je moguće da od mojih 25 prijatelja koji su bili na toj žurci, nekom padne na pamet da uključi lajv i pusti sve lajv?' Kaže ona: 'Luđakinjo jedna, ja sam uključila, ti mi dala tvoj telefon i rekla mi da uključim.' Rekla: "Ju!" Eto, tako prođu moje žurke."

