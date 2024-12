Nebojša Glogovac je odbio Anđelinu Džoli: Nije mu bilo svejedno kada su mu ovo izgovorili

Nebojši je bilo ponuđeno da glumi u Anđelininom ostvarenju "U zemlji krvi i meda"

Izvor: MONDO, Petar Stojanović, YouTube/ExtraTV

Malo je poznata činjenica da je pokojnom glumcu Nebojši Glogovcu bilo ponuđeno da igra u filmu "U zemlji krvi i meda", u režiji Anđeline Džoli, ali je on tu ulogu kategorički odbio.

Nebojša je jednom prilikom i objasnio zbog čega je to uradio.

„Kontaktirali su me njeni agenti. Agent Bob tražio je da dođem na audiciju za film u London. Rekao je da ću tamo dobiti stranu sa dijalozima. Ipak, kada sam tražio da mi pošalju scenario, to su vješto izbjegavali s obrazloženjem da niko od potencijalnih glumaca ne smije znati šta piše u scenariju. Već ta misterija oko projekta mi je bila iritantna. Rekao sam im: "Hej, ljudi, dajte da uđemo u suštinu rata, da izbjegnemo šablon kako su jedni ludi, za*ebani i sve će nas pobiti, a drugi sjede skrštenih ruku", rekao je tada Nebojša, pa dodao:

Izvor: MONDO, Petar Stojanović

"Na insistiranje agenata da prihvatim ulogu na neviđeno, odgovorio sam da hoću ukoliko film sagledava ove naše ratove kao zlo koje se desilo ljudima koji su se voljeli, sarađivali, bili komšije, živjeli zajedno, ženili se i udavali jedni sa drugima i u kojem su samo političari dobro prošli. Kako sam počeo da postavljam ta pitanja, tako je komunikacija koja je počela vrlo pompezno, krenula da jenjava. A završila se tipično američki, u poslednjem pismu agenti su mi napisali: "Pošto je vaš talenat toliki da bismo mogli da vam ponudimo samo glavni lik, a on je već dodijeljen, nećemo imati ulogu za vas"', rekao je Nebojša.

Glumac je odmah shvatio šta se dešava i zahvalio se na saradnji.

"Kada sam shvatio da se radi o još jednom projektu u kojem će Amerikanci nama pričati priču o tome šta se kao događalo i kako smo mi proživljavali rat, a pritom nemaju pojma o suštinskim stvarima, zahvalio sam se na saradnji. I nisam zažalio. Film je ispao loš, Anđelina Džoli se nimalo nije proslavila kao rediteljka. Intuicija me je spasila“.

Sama Anđelina nikad nije rekla da je pomenuto ostvarenje protiv Srba, niti da je film o tome. Holivudska zvijezda je u jednom intervjuu objasnila kako je došla do ideje da snima "U zemlji krvi i meda", i ni na jednom mjestu ne spominje Srbe u negativnom kontekstu.

"Što sam više čitala o bivšoj Jugoslaviji to me je priča više pogađala. Imala sam 17 godina kada je sukob počeo, i nisam bila ni svjesna koliko ne znam. Bio je to rat moje generacije i pisanje scenarija za ovaj film je bio moj način učenja o ratu. Takođe, počela sam da sama sebi postavljam pitanja na koja nemam odgovor - kako čovjek može da bude tako primitivan i da primjenjuje silu prema ženama? Pitala sam se i kako je Međunarodna zajednica mogla da okrene leđa i da pusti da se zločini dešavaju i da se počinioci ne kažnjavaju? I kako su dojučerašnje komšije bez ikakve griže savjesti mogli da se ubijaju i siluju?" pitala se Anđelina, ne pominjući nacionalnosti krivaca i žrtava.

Izvor: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Podsetimo, film je izazvao burne reakcije u regionu zbog načina na koji je predstavljen ratni sukob, a veći uspjeh nije postigao ni u svijetu.

Izvor: Mondo/ Đorđe Milošević