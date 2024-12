"Bila sam džak koji su godinu dana zakucavali": Rat pjevačica ne prestaje, Kaća reagovala na optužbe za maltretiranje

Katarina Grujić komentarisala je koleginicu Aleksandru Bursać.

Katarina Grujić pojavila se na otvaranju drugog po redu salona njene bliske prijateljice Snežane Borjan, a za ovu priliku odabrala je crnu, ležernu odjevnu kombinaciju.

Dan nakon proslave rođendana ćerke Katje, pjevačica je iskoristila priliku da razgovara sa medijima i sumira utiske, ali i komentariše sve aktuelnosti. Pričala je o sebi, novim pjesmama, ali i koleginici Aleksandri Bursać koja ju je nedavno u jednom intervjuu javno prozvala i navela da ju je napadala i sabotirala.

"Sada ću da objasnim, da ljudi čuju i moju stranu priče. Ja sam to prećutala jer mi niko ništa nije rekao u oči. Na to prepucavanje preko novina nisam navikla, niti sam to radila. Govorili su da sam loš čovjek, a to me je najviše povrijedilo", otkrila je Aleksandra za Hajp, nakon čega je imenovala koleginice koje su joj zamjerile cjelokupnu situaciju:

"Katarina Grujić i Tamara Milutinović, a to sve nije bilo samo preko novina, već i preko nekih mojih prijatelja koji su mi to prenijeli, naravno. Ja sam bila džak koji su oni zakucavali jedno godinu dana. Ja sam ćutala, ali mi uopšte nije bilo lako", rekla je tada.

Kaća je sada za MONDO komentarisala navedeno:

"Već sam dala izjavu što se tiče nje. Žao mi je što se ne priča više o njenom ljubavnom životu i njenoj svadbi koja je bila savršena, nego o lažima koje izgovara. Da neko nekog maltretira... Ja preko toga neću preći. Očigledno vapi za medijskom pažnjom. Više bih voljela da se piše o njenim pjesmama i svadbi", započela je.

"Ja se ni zbog kakvog marketinga ne bih prepucavala niti izmišljala laži, da bih dostigla nešto... Vidjeli ste koliko ima lažnih ratova da bi pjesma postala popularna. To ti ne garantuje uspjeh - ako je pjesma krš, i ti ćeš biti krš", rekla je.

