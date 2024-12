"To u Beogradu nije mogao da nađe": Veljku Ražnatoviću tast održao lekciju, pred vjenčanje mu poručio samo jedno

Veljko Ražnatović dobio je posebne upute od tasta prije nego što je "odveo" lijepu Bogdanu iz porodičnog doma.

Izvor: YouTube/screenshot/Meridian Sport TV

Privatni život porodice Ražnatović oduvijek je privlačio pažnju javnoti, naročito Veljka i Anastasije koji su, čini se, odrasli ispred kamere.

Mediji su pratili njihove transformacije, društvo, izlaske, ali i ljubavne romanse, sve dok se oboje nisu skrasii. Anastasija s zbog ljubavi preselila u Španiju, dok je Veljko 2019. godine rekao "da" lijepoj Bogdani iz Titela. U svojim intervjuima je oduvijek isticao da je njegova supruga sve što je tražio u jednoj ženi.

Bogdan Rodić, otac Bogdane Ražnatović, jednom prilikom ispričao je i javno na šta je Veljku skrenuo pažnju prije nego što su njih dvoje riješili da stupe i u brak. On i supruga Danijela, kako je onda bio naveo, nikad nisu ni sanjali da će im pjevačica Ceca biti prija, a u razgovoru s jednim medijima objasnio je i kako se njegova naslednica upoznala s mladim bokserom sa kojim sada ima tri sina - Željka, Krstana i Isaiju.

"Možda on dečko nije imao takvu djevojku prije. Možda je imao drugih djevojaka, ali vjerovatno on to u Beogradu nije mogao vidjeti. Bogdana je kućevna i sposobna djevojka. Porodična je, cijeni prave vrijednosti", naglasio je on, a nešto kasnije ispostavilo se da je Ražnatović upravo jednu takvu i tražio za ženu.

Sa druge strane, kako se i ranije pričalo, upoznala ih je Veljkova sestra Anastasija, koja se onda tek družila sa starijom ćerkom Rodića, Natašom, sigurna da će oni biti savršen par.

"Počelo je prošle godine na Kopaoniku, na dočeku Nove godine... Nataša, naša druga ćerka, i Anastasija su se znale, pa su se tako upoznali Veljko i Bogdana i onda je krenulo najprije neko šmekanje, kasnije veza", pričao je bio Bogdan onda.

(MONDO/ Alo/ Katarina Bojović)