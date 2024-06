Pjevačica Goca Božinovska priznala da je prihvatila savjet prijateljice Zlate Petrović.

Izvor: Instagram/Printscreen/goca_bozinovska_official

Pjevačica Goca Božinovska nerijetko je u javnosti pričala o prevarama svog muža Zorana Šijana, a sada je otkrila da on nije jedini muškarac koji ju je prevario.

"Ranije sam pričala o tome da sam znala da me Šijan vara, tako je bilo oduvjek. Muškarci nisu mogli da se zadrže pored mene iako su gubili glavu za mnom. Znala sam za neke koji su me varali, pričam o vremenu kad sam bila djevojka, pa onda naovamo. Muškarci su uvjek ludjeli za mnom, ali nekako nisam umjela da ih zadržim pored sebe. Sad sam riješila da se bacim u promet, šta bi mi falilo?! Kad sam mogla ranije da trpim da me varaju, mogu bar da uživam sad na način na koji mi prija", rekla je Goca i dodala da ne može da nađe tip muškarca kakav bi joj odgovarao jer mnogo vremena provodi kod kuće.

"Stalno sam s unučićima i djecom, tako da nema baš mnogo mjesta i prilika gdje mogu da nađem nekoga. Opet kažem, nije me to doskoro ni zanimalo, ali što da sebi ne dam šansu. O tome sam pričala i s drugaricama. Svi se slažu da je normalno da žena bude ispunjena na tom planu ma koliko godina da ima".

Božinovska je potom objasnila da je na ovu temu pričala i s drugaricom Zlatom Petrović, koja je posavjetovala da je vrijeme da opet nađe nekoga.

Vidi opis SVI JE VARALI, MUŽ PRVOJ KOMŠINICI NAPRAVIO DIJETE: Pjevačica prelomila, "baca se u promet" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 13 / 13

"Meni je i Zlata rekla: 'Goco, ma tebi treba neki frajer! Je l' se sjećaš kako sam ih ja mijenjala, pa šta mi fali! Svako se smiri u nekom trenutku, nema u tome ništa loše, ali ja znam da sad najviše voliš unučiće'. Tu se slažem s njom. S druge strane, to sam već pričala, muškarci su uvjek sumnjali da sam ja ta koja vara, a to nije tada imalo veze s istinom. Nikada nisam bila takva žena. Vjerna sam do koske i to mnogo cenim. Bezobrazna jesam bila, nisam bila slatka. Odem kod drugarice, pijemo kafu, a dečko me zove i pita: "Gdje si", ja kažem da sačeka da izađem iz restorana, a ja sjedim u sobnim papučama i pidžami. To smatram nekom svojom nezrelošću, ali to nema veze ni sa kakvom prevarom. Od svih muškaraca s kojima sam bila najviše sam volela Šijana i to će tako da ostane. On je za mene bio princ na bijelom konju".