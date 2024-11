"Manipulatori tog tipa osjete žrtvu i znaju gdje da udare": Teodora prvi put progovorila o raskidu sa košarkašem

Pjevačica je otkrila da je čitav taj odnos bio toksičan.

Teodora Džehverović svojevremeno je privlačila ogromnu pažnju vezom sa košarkašem Ninom Čelebićem, a njih dvoje su bili u očima javnosti "it" par na koji su mnogi bili ljubomorni.

U jednom trenutku spominjala su se i svadbena zvona, i činilo se kao da je par na korak od toga da se zarekne na vječnu ljubav, no, uslijedio je raskid.

O razlozima kraha ljubavi nikada nisu javno pričali, a Nino je kasnije povezivan sa Isidorom, sadašnjom suprugom Sergeja Trifunovića.

Teodora je uplovila u odnos sa drugim sportistom, takođe košarkašem Maticom Rebecom, no i ova veza je doživjela krah.

Doduše, nakon raskida sa Čelebićem, Džehverović je novu romansu na sve načine pokušavala da sakrije od javnosti, te je par svega par puta uhvaćen zajedno.

Nakon prekida i druge romanse, pjevačica je prvi put otvorila dušu o odnosu sa Ninom, te priznala da je ta veza bila toksična. Iznijela je svoje viđenje odnosa, istakavši da je bio površan.

"Mislim da je bio pogrešan za mene. Možda je on najbolji za nekog, ali je za mene ta osoba bila definitivno pogrešna. Možda je bezveze da sada, sa ove tačke gledišta, ovako komentarišem, ali ja mislim da tada nisam dovoljno cijenila sebe. Mislim da je to bila moja greška i zbog toga sam udarila glavom u zid" započinje priču Teodora.

"Nisu se tu dešavale loše stvari, samo je bilo veoma toksično. Bio je odnos, ali jako površan. Iako sam tada mislila suprotno. Ako ne cijeniš sebe, neće te ni drugi cijeniti. To je bila moja greška i iz tog razloga ne mogu da očekujem od njega da me cijeni, kada ja to nisam radila.Generalno, manipulatori tog tipa, takve osobe, one to osjete… Osjete žrtvu i znaju gdje treba da udare" objasnila je pevačica u Podkastu.

