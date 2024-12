Ana Nikolić napisala testament: Prolazila kroz pakao, detalji strašnog liječenja su jezivi

Ana je svojevremeno opisala detalje borbe sa najvećim porokom.

Izvor: Youtube / TV Pink

Ana Nikolić već dugi niz godina vodi borbu sa alkoholom, a kako je jednom prilikom ispričala, u najgorim trenucima i tokom borbe na jednoj klinici u Austriji, bila je prinuđena čak i da napiše testament.

Pjevačici je bilo toliko loše, te se iz tog razloga i odlučila na ovaj korak.

"Tamo ne jedeš ništa, daju ti neke salatice. Mnogo je skupo, idu samo bogataši. Meni je imunitet pao mnogo posle korone i potrebno mi je da očistim organizam. Oni čiste sve, pankreas, želudac, žlijezde, sve živo i ni malo nije prijatno. Stavljaju mi neke travke, kaktuse, mislila sam da umirem zadnji put kada sam bila, pisala sam testament jer mi je bilo loše" rekla je Paraćinka kroz smeh u emisiji "Premijera - vikend specijal".

"Meni je to svojevremeno predlagala Emina Jahović, koja je bila tamo prije nekoliko godina. Ima toga ovdje i u Beogradu, gdje nije toliko skupo. Nikome nije lako da se spremi i odluči na salate, na sokiće i gluposti, to je ozbiljan režim. Svaki čovjek treba tako nešto da uradi za sebe."

Za liječenje i detoksikaciju iskeširala 50.000 eura

"Ana je perfekcionista i konformista. Voli da ugodi sebi i voli da joj bude lijepo. Kada je pogledala fotografije klinike, shvatila je da bi tamo mogla da bude i mjesec dana, a ne samo dvije nedelje. Luksuzno opremljena vila na jezeru bio je dovoljan razlog da Nikolićeva zakaže boravak. S obzirom na to da je samo jedan dan košta oko 3.100 eura, ona će za dvije nedelje izdvojiti blizu 50.000" rekao je tada izvor Alo!, i dodao da je pjevačica bila oduševljena kada je vidjela jedan od tretmana u toj klinici.

"Pored limfinih drenaža i abdominalnih masaža, Ani se posebno dopala detoksikacija organizma koja se zove „umotavanje u cvijeće“. Naime, radi se o tretmanu gdje ležite prekriveni slamom i odabranom vrstom cvijeća kako bi se organizam što prije oporavio i iz njega izvukli svi toksini. Našalila se sa prijateljima da će spavati na slamarici" rekao je izvor.

Otvoreno je pričala o svom najvećem poroku

"Čak i neko ko teško pije sada i kaže ja: "Ja sam alkoholičar", ja kažem: "Ne nisi!" To nije ko si ti! Ti si osoba koja trenutno prolazi kroz mnogo bola i koristi alkohol da uguši taj bol, ali to nisi. To nije ono što si ti, tako da ne postoji osoba koja se oporavila i koja više nije alkoholičar" napisala je Ana jednom prilikom na Instagramu.

Izvor: Mondo/ Đorđe Milošević