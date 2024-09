O njihovim vezama brujao je Balkan: Najveća ljubav joj je bio krimos, a on je u pjevačicu uložio 100.000€

Bajaga i Alka Vuica, Bebi Dol i Masimo Savić, Ana Nikolić i Miša Banana, dijelili su postelju i imali ozbiljne planove za budućnost.

Novinske stupce godinama su punile romanse koje su davno zaboravljene. Tako su Bajaga i Alka Vuica bili zajedno četiri godine, Bebi Dol ludo je voljela pokojnog Masima Savića, dok je Ana Nikolić nedavno priznala da joj je Rodoljub Radulović, poznatiji kao Miša Banana, bio najveća ljubav u životu, a Saša Popović se zabavljao s pjevačicama Nedom Ukraden i Zlatom Petrović.

Burne ljubavi

Bajaga se nedavno razveo nakon 33 godine braka, a njegova bivša supruga, sa kojom je dobio dvoje djece, ostala je nepoznata javnosti. Ipak, veza sa koleginicom Alkom Vuicom komentariše se i posle četiri decenije.

"Bili smo mladi i voljeli smo se. Jedna od pjesama koja je nastala iz naše ljubavi jeste 'Gdje Dunav ljubi nebo'. I dalje smo prijatelji, čujemo se, viđamo... Ljubav je energija koja ne nestaje. Možda zaljubljenost prođe, ali prava ljubav ostaje zauvijek", rekla je Alka. Bajaga je koleginici posvetio hitove "Zažmuri" i "Sa druge strane jastuka".

U isto vrijeme voljeli su se Bebi Dol i Masimo Savić. Njihova veza osamdesetih godina bila je burna, a važili su za jedan od omiljenih parova u bivšoj Jugoslaviji. Oboje su tada bili na vrhuncu slave.

"Bio je uporan da me osvoji i jednom me je na aerodromu dočekao sa cvijećem. Tada je počelo sve. Upoznao me je sa majkom, koja je živjela u Istri. Mnogo me je volela. Međutim, kada je krenuo rat, nismo mogli da se dogovorimo da li ćemo biti u Istri, Zagrebu ili Beogradu. Tad smo raskinuli", rekla je pjevačica.

Domaću javnost oduvijek je intrigirao i ljubavni život Ane Nikolić. Pored braka sa reperom Stefanom Đurićem Rastom, njen privatni život obilježila je veza sa Mišom Bananom. Par je bio zajedno na početku pjevačicine karijere, a biznismen joj je dao 100.000 evra za snimanje prvog albuma.

"Miša Banana je moja najveća ljubav! Prema njemu nisam imala milosti. Zalijetala sam mu se u auto kad bi me iznervirao", priznala je Ana.

Estradni mag Saša Popović, prije supruge Suzane Jovanović, bio je sa Nedom Ukraden i Zlatom Petrović. "Ostavila sam ga jer se udvarao drugim ženama! Bilo je i lijepih i ružnih trenutaka. Sašina i moja veza je počela slučajno, naši putevi su se u jednom trenutku spojili, pa su se razišli", pričala je Neda o njihovom odnosu.

Saša je Zlatu smuvao na 18. rođendanu Cece Ražnatović. "Krenula sam u toalet, a on za mnom. Zaustavio me je ispred vrata i pohvalio da lijepo izgledam, ali da mi nešto fali. Upitam ga šta to meni fali, a on ko iz topa kaže: 'Da se prezivaš Popović.' Razmenili smo brojeve telefona. Bili smo zajedno dvije godine. Osjećala sam se kao princeza, a Sale je vatra u krevetu", kaže pjevačica prenosi Informer.

