Ana Nikolić pokazala gole grudi pa izbrisala objavu: Spustila kameru, a ljudi u šoku crvenjeli od blama

Pjevačica se na ovaj korak odlučila iz čista mira.

Izvor: Instagram/Ana Nikolić

Ana Nikolić nedavno je napravila haos na mrežama kada je podijelila snimak koji je u jednom trenutku dobio neočekivan zaokret.

Ona se snimala u automobilu, a kameru je svako malo spuštala ka dekolteu što ne bi bilo ništa čudno da na sebi nije nosila samo providnu crnu majicu, ali ne i brusthalter.

U jednom trenutku u kadru su bile njene gole grudi, a komentari ispod objave su se usijali. Ljudi su šokirano komentarisali snimak, i masovno kritikovali Nikolićevu zbog poteza.

Izvor: ananikolicofficial/instagram

"Baš nam je drago da si nas upoznala sa bradavicama ili mlječnim žlijezdama. Draga Ana, saberi se. Rasta ih je vidio, mi ostali baš i nismo morali", "Ana zaboravila brus obući", "Crvenim od blama umjesto tebe", "Molim pjevaljke i pjevačice da počnu da nose gaće i brushaltere. Stop šundu i golim guzi**ma. Hvala", poručivali su joj u komentarima.

Izvor: ananikolicofficial/instagram

Kako je sve više bilo negativnih reakcija, Ana je, po svemu sudeći, snimak izbrisala, no povodom kritika se nije oglašavala na storijima.

Inače, pjevačica je nedavno izazvala veliku pažnju javnosti kada je na Instagramu podijelila fotografiju sa bivšim dečkom Raletom.

Ona je reagovala nedugo nakon što je njen partner završio gostovanje u emisiji Ognjena Amidžića, gdje je, između ostalog, govorio i o Ani Nikolić i drugim bivšim partnerkama.

"Na tebe bih se kladila da me voliš... Znao si sve i uradio sve isto. Najgora tmina pred svitanje. I nije ovo moj stil, ali kada neko zna sve tvoje slabosti i bezočno ih zloupotrebljava protiv tebe, pod paralom "Ali ja te volim". To se zove izdaja. To ne opraštam nikome", napisala je pjevačica i podijelila niz njihovih zajedničkih fotografija na pomenutoj društvenoj mreži, a potom izbrisala objavu, ostavivši samo jednu sliku uz Rastinu numeru "Adio amore".

Izvor: Mondo Jelena Sitarica