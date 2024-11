"To se zove izdaja": Ana Nikolić pobijesnila u pola 5 ujutru, objavila sliku sa dečkom i raspalila u komentarima

Pjevačica Ana Nikolić je navodno poruku uputila partneru koji je gostovao u emisiji Ognjena Amidžića

Izvor: ananikolicofficial/instagram

Pjevačica Ana Nikolić oglasila se na društvenoj mreži Instagram oko pola 5 jutros, kako bi objavila sliku s partnerom Goranom Ratkovićem Raletom i poslala poruku. Ana je reagovala nedugo nakon što je njen partner završio gostovanje u emisiji Ognjena Amidžića, gdje je, između ostalog, govorio i o Ani Nikolić i o bivšim partnerkama.

"Na tebe bih se kladila da me voliš... Znao si sve i uradio sve isto. Najgora tmina pred svitanje. I nije ovo moj stil, ali kada neko zna sve tvoje slabosti i bezočno ih zloupotrebljava protiv tebe, pod paralom "Ali ja te volim". To se zove izdaja. To ne opraštam nikome", napisala je pjevačica i podijelila niz njihovih zajedničkih fotografija na pomenutoj društvenoj mreži.

Anini pratioci su joj u komentarima pisali "pola 5 je, idi spavaj", ali i da je "najbolja kada je sama".