Slomila se usred emisije, pa ronila suze: Aleksandra Prijović jedva smogla snage da govori, evo šta ju je dotuklo

Aleksandra Prijović se slomila u emisiji "Nikad nije kasno".

Izvor: YouTube/Nikadnijekasno

Pjevačica Aleksandra Prijović slovi za trenutno najuspešniju i najtraženiju na javnoj sceni, a poznata je i po tome što svoje emocije u javnosti nikada nije krila.

I sama priznaje da je veoma emotivna po prirodi, a to je pokazala i jednom prilikom u emisiji "Nikad nije kasno", kada je plakala usred emisije. Ona se rasplakala prilikom nastupa učesnika Dobrivoja Pavlice koji je izvodio sevdalinku "Sjetuje me majka", koja je Aleksandru dovela do suza.

Kako je objasnila, numera koju je otpevao podsjetila ju je na njenu pokojnu baku.

"Svaka vam čast, prelepo ste otpjevali. Ja sam inače mnogo emotivna i nisam mogla da se suzdržim u ovoj situaciji. Sjetila sam se moje bake, mamine mame koja je isto pjevala sevdah najbolje na svijetu i koju nikad nisam upoznala. Čula sam nekakoliko priča, jedna od njih je i da joj se Safet Isović ljubio ruku. Nekako mi je palo na pamet da je ona sad živa sigurno bi bila ovdje i pjevala bi neku lijepu pesmu od Safeta Isovića, baš kao i vi", sa suzama u očima je rekla Aleksandra, dok ju je Aco Pejović grlio i ljubio u glavu, pokušavajući da je smiri.

Pogledajte kako se Aleksandra slomila:

(MONDO/ Katarina Bojović)