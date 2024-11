Rastali se sa osmehom, a krili ogroman skandal: Prija mu našla poruke sa drugom, dovodio komšinicu dok je nastupala?

Iako su danas oboje u skladnim brakovima, ova veza svojevremeno je privlačila ogromnu pažnju.

Pevačica Aleksandra Prijović jedna je od najpopularnijih pevačica na domaćoj estradi, čemu u prilog govore i prepune arene širom Balkana za koje se tražila karta više.

U isti mah, javnosti je zanimljiv i njen privatni život. Interesantno je da iako nikada nije bila skandal-majstor, pojedini detalji iz njene bivše veze otkriveni su tek nakon što je na taj odnos stavila tačku, napravivši haos kod fanova.

Podsetimo, Prija godinama unazad uživa u braku sa sinom Slobodana Živojinovića, Filipom, s kojim živi u raskošnom domu na Voždovcu i ima sina. Pre njega, bila je u dvogodišnjoj vezi sa kolegom Ljubom Perućicom s kojim se, preneli su tada mediji, "prijateljski rastala".

Prema pojedinim izvorima taj raskid nije prošao u prijateljskom tonu, navodno zbog toga što ju je Ljuba varao.

Perućica, koji je sada srećno oženjen voditeljkom Katarinom Kolozeus, navodno je koristio njena česta, poslovna odsustva, kako bi je "u njenom stanu varao sa komšinicom". Aleksandra je navodno jednom prilikom pronašla prepisku u njegovom telefonu i prekinula vezu.

"Svaki moj susret sa Aleksandrom izgleda kao sa svakom mojom bivšom s kojom sam ostao u dobrim odnosima. Mi smo se razišli na najnormalniji mogući način i ne vidim zašto ne bih pričao sa njom i pitao je kako je, šta ima novo… Ja sam s njom bio dve godine, porodice nam se poznaju, ulazio sam joj u kuću, a i ona u moju i normalno je da pitam za te ljude. Čak i moja supruga, kada je sretne negde, popriča s njom najnormalnije. To što je bilo između nas, ostalo je u prošlosti", rekao je Ljuba Perućica pre izvesnog vremena za Alo i otkrio da posle raskida sa Prijom nije patio.

"Nisam patio previše jer sam ja bio taj koji je želeo da se to završi zbog toga što neke stvari nisu funkcionisale. Bio sam srećan kada sam raskinuo, prodisao sam i shvatio da je bolje što se tako završilo".

Da li je bio sa komšinicom?

Kada je reč o navodnoj aferi, iako isprva ni pevač ni pevačica nisu ni potrvrdili niti demantovali navode medija, Perućica je tek kasnije progovorio na ovu temu.

"Pa, ne nije zbog toga, uopšte to nije bio razlog", rekao je pevač, a potom na pitanje da li je bio u vezi sa komšinicom rekao:

"Nije, nije, bilo je kasnije, bilo je tu nekih, jeste ona komšinica, ispostavilo se da je komšinica, ali to je bilo kasnije. Nije nama puklo zbog toga, puklo je zbog drugih stvari, ali to je bilo još pre deset godina i stvarno je glupo da se uopšte priča o tome i iskreno, to mi je tako glupa tema", rekao je pevač.

"Imali smo 20 i neku godinu, znaš koliko je to davno bilo. Vezu nismo krivi. Posle te veze sa koleginicom više nisam bio, a verovatno i neću nikad više. Sreo sam svoju ženu, koja je žena kakva mi je trebala, kakvu sam ja želeo da imam, takvu imam pored sebe, ne mogu da opišem kakva je to žena. Mogao bih da pričam tri sata o tome kako me je osvojila, da napravim spisak. Uklapamo se savršeno, jedina osoba sa kojom bih bio 24/7", rekao je pevač za "Scandal!".

