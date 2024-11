Porodila se Jovana Stojiljković: Rodila dijete slavnom Hrvatu, a evo kako ponosni tata slavi

Glumica Jovana Stojiljković se porodila u Beogradu.

Izvor: YouTube/ RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal

Proslavljena glumica i zvijezda serije "Južni vetar" Jovana Stojljković je danas, 27. novembra, postala majka.

Ona se porodila u Beogradu, dok je lijepa vijest objavljena na društvenim mrežama. Pol bebe, kao ni ime za sada nisu poznati, a glumici je ovo prvo dijete. Ona i njen izabranik, hrvatski glumac Goran Bogdan ne kriju radost zbog prinove u porodici.

Ponosni tata uveliko slavi, dok se u komentarima ređaju čestitke.

"Divne vijesti, stigla beba", stoji u opisu slike koja je osvanula na mrežama.

Izvor: Twitter/Djordje Miketic

Inače, Goran Bogdan i Jovana Stojiljković odavno su otpočeli zajednički život u Beogradu, a Zagrepčanin voli da se pohvali da ima tri doma u tri grada.

"Srećan sam što imam tri doma. Smatram Beograd svojim domom i stvarno mi je predivno, dugo sam ovdje i volim ovaj grad i Beogađane. Srećan sam što imam i Široki, Zagreb i Beograd kao svoj dom. Imam krevet svuda i to mi je prelijepo. Nekad mi je teško i fali mi to usidrenje, ali i kad se usidrim imam osjećaj da me tjera put dalje. To je i prokletstvo i blagoslov. Najnapornije od svega mi je pakovanje, sve držim u gepeku u kolima i onda samo uzmem šta mi treba", govorio je.

Pogledajte ih zajedno:

(MONDO/ Katarina Bojović)