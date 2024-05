ŽENA MU POKLONILA PORŠE, ON PRIČAO O AFERI! Pejović nikad iskreniji: "Ne pravim švalersku karijeru!"

Ekipa MONDO portala bila je dio druženja sa Acom Pejovićem povodom promocije novog albuma "Hotel tuge".

Izvor: Kurir TV screenshot

Aco Pejović održao je promociju novog albuma, koji nosi naziv "Hotel tuge", a ekipa MONDO portala bila je dio druženja sa pjevačem, koji je vidno raspoložen stigao u jedan prijestonički hotel.

Svojom pojavom privukao je veliku pažnju, kako zbog novog imidža, tako i zbog bijesnog i skupocenog automobila kojim se dovezao, a koji mu je poklonila supruga Biljana. Aco nam je ispričao da je povod za ovakav dar 30. godišnjica braka, kao i da je i on nju počastio vozilom, doduše nešto skromnijim.

"Za 30 godina braka me je supruga častila. I ja sam nju častio sa onim što je ona tražila i to je to", rekao je.

Pričao nam je i o novim pjesmama, odluci da nakon devet godina izbaci album, ali i privatnom životu koji je u poslednjih nekoliko mjeseci na meti spekuacija. Pejovića su optuživali za neverstvo, a on je za MONDO demantovao glasine i istakao da njegov brak ne mogu poljuljati tračevi ličnosti "bez imena i prezimena".

"Tih takvih, oni nemaju ime, oni su mučenici, nemaju ime, ne znaju ni šta su. Oni se više raduju tuđoj nesreći, nego svojoj sreći i onda tako pokušavaju... Vjerujte mi da to kod mene ne prolazi. Moj brak je na mnogo jakim temeljima da ga ne može atomska bomba srušti. Tako da to rekla-kazala... Kerovi laju, karavni prolaze... Kerova je bilo i biće", rekao je, pa nastavio:

"Sami znate, sve to, što bi ja za sve ove godine, nisam se bavio tim stvarima i sad da sam u 50. godina došao da pravim sebi karijeru sa 'evo ga švaler'", zaključio je.

Takođe, budući da je 30 godina u skladnom braku, otkrio nam je da je ključ zdravog emotinog odnosa strpljenje i tolerancija. "Ja lično mislim, to je ono lično moje, moj savjet... Mislim da se kompletan brak zasniva na toleranciji. Moraš da tolerišeš, nismo mi svi isti u životu. Nekad mora i kroz prste da se pogleda, prosto to je život. Svi griješimo, ljudski je pogriješiti, ali ljudski je i izviniti se", rekao je.

Poslušajte cio intervju sa Aco Pejovićem: