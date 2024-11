"Estrada je puna foliranata": Indi raspalila po kolegama, a onda otkrila u kakvim je odnosima s Marjanovićem

Indi Aradinović pojavila se na promociji Katarine Živković

Pjevačica Indi Aradinović, koja je nedavno usijala mreže slikom s jeromonahom Arsenijem, pojavila se večeras na promociji Katarine Živković, gdje je prokomentarisala odnose sa kolegama, ali i onaj koji je poslednjih mjeseci punio štampu - sa Zoranom Marjanovićem.

"Ne podržavam sve na estradi. Samo one koje volim. Ne volim sve njih, niti ih podržavam. Ja privatno imam svoje favorite, a koga ne cijenim, ako me pratite dugo, znate. To se kod mene transparentno vidi. Svi su foliranti, svi kao vole sve i podržavaju jedni druge... Estrada je puna sujete i ljubomore", rekla je Indi, a potom priznala i da li je zaljubljena i kakav je njen odnos sa kompozitorom Zoranom Marjanovićem, suprugom ubijene pjevačice Jelene Marjanović.

"Gorim u ljubavi. Moj odnos sa Zoranom je odličan. Večeras me čeka u studiju sa vrućom kafom. Zoran je vrlo zahvalan i odgovoran saradnik. Provodimo dosta sati zajedno u studiju. Ja sam stara škola. On je strog producent, ali se mi ne svađamo. Volim njegovu strogoću".

