Konačno otkriveno ko je bio tigar na nastupima Dragane Mirković: Pevač 30 godina čuvao tajnu, evo ko je u pitanju

Saznalo se ko je bio u kostimu tigra na nastupu Dragane Mirković

Izvor: youtube/pritnscreen/DraganaMirkovicDM

Kada je Dragana Mirković svojevremeno snimila pesmu "Za mene si ti", publika je gotovo eksplodirala od oduševljenja. Pre trideset godina, ovako nešto bilo je više nego inovativno, a pevačica je nastupom i spotovima pomerala granice domaćeg šoubiznisa.

Mnogima je tigar bio posebno zanimljiv, a kasnije, Dragana je uz ovu numeru imala i igrače koji su praktično glumili scene iz spota. No, za sve ove godine, niko nije znao ko se krio ispod maskote tigra.

Nakon tri decenije, ova tajna konačno je otkrivena! Pevač Husein Alijević Husa, poznat kao Husa Beat Street, bio je "tajanstveni muškarac" koji je igrao glavnu ulogu tokom koreografije za popularnu pesmu.

Interesantno je da on svoju karijeru upravo započeo nastupajući sa Draganom Mirković. I tako je došlo do saradnje koja je ušla u muzičku istoriju. Pre 30 godina, za potrebe koreografije, "uskočio" je u kostim tigra.

Izvor: pritnscreen/youtube/DraganaMirkovicDM

Husa je podelio kako je izgledao njegov početak karijere u devedesetim.

"Putovali smo dosta, dosta smo radili. Finansije nam nisu ni bile potrebne, ali moralo je to da ispliva i da se vidi. Radili smo zajedno sa Draganom Mirković devedesetih, na tim turnejama je bilo mnogo anegdota. Na turnejama Dragana Mirković kada se peva pesma ‘Za mene si ti’ na binu izađe jedan tigar, ja sam bio taj tigar, imao sam kostim od jambolije i tu je bilo mnogo vruće, nekada sam bio na ivici da padnem u nesvest. U Parizu me je publika ponela pa sam skočio u vis na publiku, međutim, publika je bila daleko, a bina je bila visoka i pao sam dole ispred ograde, ljudi u prvim redovima me gledaju", ispričao je Husa, a potom se osvrnuo na demonstracije koje su tada bile aktuelne u zemlji, zbog kojih su morali da otkažu svoje nastupe.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Nastupe smo otkazivali više puta. Koncerte smo otkazivali više puta, to nam je bila velika želja, desio bi se on 1997. ali baš tada su bile velike demonstracije, pa se koncert nije ni desio. Ali razmišljam da je sledeće godine 30 godina od pojavljivanja grupe Beat Street i tog izlaska prvog albuma s obzirom kakav je trend koncerata u MTS Dvorana, ne bi bilo loše da se taj koncert i desi."

Izvor: Blic.rs/ Mondo Jelena Sitarica