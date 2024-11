"Ceca i ona su bile moji fanovi, učile na mojim pesmama": Ražnatovićka povukla neočekivan potez, Dragana odmah reagovala

Dragana Mirković komentarisala je to što su Ceca i Viki Miljković pjevale njenu numeru u jednoj emisiji.

Izvor: Instagram/Dragana_Mirkovic

Poznato je da su pjevačice Dragana Mirković i Svetlana Ceca Ražnatović prije nekoliko godina imale neprijatan susret u bekstejdžu jednog studija prilikom snimanja novogodišnjeg programa o čemu se i dalje priča i piše.

Međutim, u međuvremenu su se strasti slegle i sa jedne i sa druge strane, a ono što je sve iznenadilo je da je Ceca nedavno u duetu sa svojom kumom Viki Miljković pjevala pjesme Mirkovićeve. Mnogi su se začudili, te zapitali da li su se konačno pomirile, a Dragana je sada dala svoj odgovor.

Dragana je juče održala promociju nove pjesme "Ako se volimo" koju je snimila u duetu s Magla bendom, pa u razgovoru sa medijima otkrila da li je vidjela kako koleginice pjevaju njene pjesme, a ona je sa oduševljenjem govorila o tome

"Kada sam pogledala sve to, bilo mi je mnogo slatko. Njih dvije su mi pričale, na početku njihovih karijera, da su voljele moje pjesme. Rekle su mi da su bile moji fanovi, da su se maltene učile na mojim pjesmama, mnogo su pjevale moje pjesme. To je mnogo lijepo. Sve to kako su otpjevale mi je zaista bilo jako slatko, meni se to dopada i smatram da tako lijepe stvari i treba da se dešavaju među kolegama i ja to volim. To je jedno lijepo ponašanje i poštovanje", rekla je Dragana.

(MONDO/ Kurir/ Katarina Bojović)