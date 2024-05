"PROMOCIJA SATANIZMA, NE MOGU TO DA GLEDAM": Aco Pejović iskreno o Evroviziji i Teya Dori

Aco Pejović nastavlja veliku turneju, a jedan od gradova gdje će nastupati je i Niš, koji je uoči istog, posjetio drugim povodom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Aco Pejović je danas održao konferenciju za štampu u Nišu kako bi najavio predstojeći koncert na Tvrđavi. Nakon tačno dvije godine, Pejović sa svojim timom sprema još jedan spektakl u gradu na Nišavi 1. juna, a pored toga, izdvojio je vrijeme i za posjetu "Doma za djecu i omladinu Duško Radović", zajedno sa gradonačelnicom pomenutog grada, Draganom Sotirovski.

Nismo mogli da se ne dotaknemo i aktuelnog muzičkog takmičenja Evrovizije i naše predstavnice Teya Dore, kojoj kladionice ne predviđaju visok plasman. "Ona je sjajna djevojka i znam da je muzički obrazovana. Meni prija to što ona radi i želim joj svu sreću ovog svijeta i držim joj palčeve da pobijedi. Ako Bog da sreće da pobijedi, da nam kao Marija dovede Evroviziju u Srbiju. Moj lični stav po pitanju Evrovizije, to znaju moju prijatelji, je da već godinama se to pretvorilo u jedan spektakl, više scenski nego pjevački. To je ono čega nisam pobornik, promocija satanizma i nekih drugih stvari, ne volim to ni da gledam, a ni da učestvujem. To je ono što mi smeta i nažalost ne gledam Evroviziju. Teya je sjajna", kaže Pejović, a na pitanje koju svoju pjesmu smatra ličnom kartom kaže:

"Uvijek sam govorio da je to možda 'Ne diraj mi noći', među prvim pjesmama je zaživjela pravim intezitetom. Naročito što je muziku radio Rođa Rajičević. Ipak, od kada je izašao film "Toma" mnogi su oduševljeni kako je Pejović izveo njegove pjesme, ali kako kaže pjevač ima i negativnih komentara.

"Treća godina je od filma, ja sam tamo bio samo neko ko je otpjevao neke Tomine pjesme. Nisam ih prisvajao, velika čast mi je bila. Drago mi je što su me Željko i Dragan pozvali da to učinim. Mnogo je bilo komentara da koristim svoju karijeru na račun Tominih pjesama, pa sam odlučio da to stavim sa strane. Ovaj put na koncertu neću pjevati njegove pjesme, odnosno hoću pjesmu 'Ponoć' koju je Željko Joksimović napisao meni za potrebe filma. Tomine pjesme će uvijek imati posebno mjesto u mom srcu i rado ću ih pjevati, samo ovog puta ne, upravo zbog tih komentara."

Pejović je odmah nakon konferencije krenuo put doma u koji je mališanima ponio poklone. "Uvijek se trudim da pomažem kako bih dao primjer i podstrek drugima da odlaze. Trudim se na svoj način sve ove godine, da niko ne zna, jer treba se truditi i pomagati djeci i svim ljudima koji imaju probleme. Što se tiče poklona, potrudio sam se da saznam šta im treba i šta im je najpotrebnije, da im ne donosimo ono što već imaju. Mislim da će se obradovati", zaključio je pjevač.