"Pretjeruje s tim grudima, a pametna djevojka": Komšiluk o Tei Tairović, zbog jednog postupka je nazvali "kraljicom"

Pjevačica Tea Tairović živi u ekskluzivnom naselju u Novom Sadu, gdje su komšije otkrile šta je uradila zbog jedne komšinice

Izvor: ATA Images/Antonio ahel

Pjevačica Tea Tairović nedavno je održala dva koncerta u Areni na kojima je gostovao, i provodio se, veliki broj njenih kolega. Da je omiljena ne samo na estradi, nego i među "običnim" ljudima, svjedoče izjave njenih komšija iz Novog Sada.

"Vrlo je atraktivna. Mada ako mene pitate pretjerala je sa grudima i uvijek ih ističe. Razumijem njene mlade godine, ali ima ona slatku facu, pametna je, što će joj ti silikoni. Kada ima vremena ljubazno se javi, a kada je u žurbi, samo prođe. Stalno je čeka sada ovaj dječko. Ne odvaja se od nje. Ja sam mislila da joj je to obezbjeđenje, pa mi unuka reče da joj je momak. Ide on uz nju. Kršan dječko. Viđen", rekla je starija komšinica, dok je jedna mlađa otkrila i detalj koji do sada nije bio poznat.

"Tea je kraljica. Predivna djevojka. Čula sam da haljine koje više ne nosi poklanja u komšiluku. Jedna žena joj je tražila za svoju ćerku i ona joj je poslala nekoliko. Da li joj je trebalo za rođendan ili maturu nisam sigurna. Baš je slatka. Vrcava sva. Mnogi stariji kažu: 'Vidi je ide polugola ulicom', a ona se spremi za nastup tako. Pa kako će ići, to joj je posao, da se atraktivno obuče".

U obližnjem marketu kažu da rijetko dolazi.

"Retko ona dolazi. Uglavnom sada više viđamo ovog njenog dječka. Ona je ranije svraćala samo za gazirana pića i žvake i neke osnovne namirnice. Ljubazno se javi, ali to je to", rekli su u marketu, dok su u obližnjem kafiću imali sličan komentar:

"Dođe, ali možda jednom u mjesec dana. A i kada će kada stalno nastupa. Popije piće, pojede ponekad našu picu i to je to. Fina je. Lijepa je i bez šminke", rekao je konobar.